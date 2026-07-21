سوريا تحرز برونزية وثلاث شهادات تقدير في أولمبياد الرياضيات العالمي بالصين

دمشق-سانا

أحرز الفريق الوطني السوري باختصاص الرياضيات ميدالية برونزية وثلاث شهادات تقدير في الدورة السابعة والستين من الأولمبياد العالمي للرياضيات (IMO) 2026، التي استضافتها الصين في الفترة من 10 إلى 20 تموز 2026، بمشاركة 117 دولة.

وذكرت هيئة التميز والإبداع السورية عبر صفحتها على ‏فيسبوك اليوم الثلاثاء، أن الفريق السوري حلّ في المرتبة الثانية على مستوى الدول العربية، موضحة أن نتائج الفريق الوطني جاءت على النحو ‏الآتي‎:‎

أحرز الميدالية البرونزية الطالب محمد مزاحم من محافظة دمشق، فيما حصل على شهادات التقدير كل من:

ـ تيم مجد خياط من محافظة حلب.

ـ عبدالله أسامة أبو صافي من محافظة درعا.

ـ ميلاد فادي عباس من محافظة اللاذقية.

ولفتت الهيئة إلى أن هذا الإنجاز يعكس المستوى العلمي المتقدم الذي وصلت إليه الفرق الوطنية، بما يعزز حضور سوريا في الأولمبيادات العلمية العالمية ويؤكد قدرة طلبتها على المنافسة وتحقيق نتائج مشرّفة.

وأحرز الفريق الوطني السوري باختصاص علم الأحياء ميدالية برونزية عن طريق الطالب زين عازر الزهر من محافظة دمشق، ضمن اختبارات أولمبياد الأحياء الدولي السابع والثلاثين (IBO 2026)، الذي استضافته جمهورية ليتوانيا خلال الفترة من 12 إلى 19 تموز الجاري.

وكان الفريق الوطني للكيمياء أحرز ميدالية فضية وثلاث ميداليات ‏برونزية، في أولمبياد الكيمياء العالمي الثامن والخمسين (IChO ‎2026)‎، الذي استضافته جمهورية أوزبكستان في الفترة من الـ ‌‏10 إلى الـ 19 من تموز الجاري، بمشاركة 98 دولة.