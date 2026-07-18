مقتل 25 عنصراً من حركة الشباب جراء عملية جوية في الصومال

مقديشو-سانا

أعلن الجيش الصومالي اليوم السبت القضاء على 25 من عناصر حركة الشباب المسلحة وإصابة 18 آخرين، جراء عملية جوية نفذتها القوات المسلحة الصومالية بالتعاون مع شركائها الدوليين في منطقة سولاي بإقليم هيران جنوبي وسط البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية “صونا” عن وزارة الدفاع الصومالية قولها في بيان: إن “أربعة عناصر من الحركة سلموا أنفسهم، بينما فرّ عدد آخر تاركاً أسلحته بعد تعرضه لخسائر كبيرة خلال العملية”.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه العملية تأتي في إطار الحملة العسكرية المتواصلة التي تنفذها القوات المسلحة الصومالية بالتعاون مع الشركاء الدوليين، لإضعاف قدرات حركة الشباب وملاحقة فلولها والقضاء عليها، بما يعزز الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء البلاد.

وكانت القوات المسلحة الصومالية، أعلنت في شهر أيار الماضي، القضاء على ستة من عناصر حركة الشباب المسلحة في ضربة جوية في منطقة أوغنجي بمحافظة شبيلي السفلى، وذلك بالتعاون مع شركاء دوليين.