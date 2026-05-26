‏12 قتيلاً في غارات إسرائيلية على مشغرة وتصعيد واسع على بلدات جنوب ‌‏لبنان

بيروت-سانا
قتل 12 شخصاً، جراء غارات إسرائيلية استهدفت مساء أمس، وفجر اليوم الثلاثاء، قرية مشغرة في البقاع الغربي شرق لبنان.
وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام اليوم الثلاثاء، “بأنه وبعد استكمال عمليات رفع أنقاض المنازل المستهدفة في بلدة مشغرة، كشفت أعمال الإغاثة عن مجزرة جديدة ارتكبها العدو الإسرائيلي في حق الأهالي المدنيين، أسفرت عن مقتل 12 شخصاً، وعدد غير قليل من الجرحى.
وفي النبطية تعرضت بلدات أرنون، ويحمر الشقيف، وزوطر الشرقية، وميفدون لقصف مدفعي مركّز طال أيضاً محيط استراحة قلعة الشقيف، كما أغار الطيران الإسرائيلي على كوثرية الرز، وحلق الطيران المسيّر على علو منخفض فوق الزهراني والقرى المجاورة.
وشنّ الطيران الإسرائيلي فجراً، ثلاث غارات على بلدات صريفا، شحور وأرزون، حيث تم تدمير منزل بالكامل، كما تعرضت بلدتا شحور وصريفا في قضاء صور لقصف مدفعي وتعرض قضاء بنت جبيل لغارتين على الطيري ورشاف.
وكان ثلاثة أشخاص قتلوا أمس، جراء غارات لطيران الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بلدة عربصاليم التابعة لقضاء النبطية في جنوب لبنان.
وأفاد مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية أمس، بأن الحصيلة التراكمية الإجمالية لعدد ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ الـ 2 من آذار الماضي وصلت إلى 3185 قتيلاً، و9633 جريحاً.