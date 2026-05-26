‏12 قتيلاً في غارات إسرائيلية على مشغرة وتصعيد واسع على بلدات جنوب ‌‏لبنان

بيروت-سانا‏

قتل 12 شخصاً، جراء غارات إسرائيلية استهدفت مساء أمس، وفجر اليوم ‌‏الثلاثاء، قرية مشغرة في البقاع الغربي شرق لبنان.‏

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام اليوم الثلاثاء، “بأنه وبعد استكمال ‌‏عمليات رفع أنقاض المنازل المستهدفة في بلدة مشغرة، كشفت أعمال ‌‏الإغاثة عن مجزرة جديدة ارتكبها العدو الإسرائيلي في حق الأهالي المدنيين، ‌‏أسفرت عن مقتل 12 شخصاً، وعدد غير قليل من الجرحى.‏

وفي النبطية تعرضت بلدات أرنون، ويحمر الشقيف، وزوطر الشرقية، ‌‏وميفدون لقصف مدفعي مركّز طال أيضاً محيط استراحة قلعة الشقيف، كما أغار الطيران الإسرائيلي على كوثرية الرز، وحلق الطيران ‏المسيّر ‏على علو منخفض فوق الزهراني والقرى المجاورة.‏

وشنّ الطيران الإسرائيلي فجراً، ثلاث غارات على بلدات صريفا، شحور ‌‏وأرزون، حيث تم تدمير منزل بالكامل، كما تعرضت بلدتا ‏شحور وصريفا ‏في قضاء صور لقصف مدفعي وتعرض قضاء بنت جبيل ‏لغارتين على ‏الطيري ورشاف.‏

وكان ثلاثة أشخاص قتلوا أمس، جراء غارات لطيران الاحتلال الإسرائيلي ‌‏استهدفت بلدة عربصاليم التابعة لقضاء النبطية في جنوب لبنان.‏

وأفاد مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية أمس، بأن ‌‏الحصيلة التراكمية الإجمالية لعدد ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ‌‏منذ الـ 2 من آذار الماضي وصلت إلى 3185 قتيلاً، و9633 جريحاً.‏