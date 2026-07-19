قطر وتركيا تبحثان الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد

قطر 3 قطر وتركيا تبحثان الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد

الدوحة-سانا

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الأحد، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى آخر المستجدات الإقليمية، ولا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة، والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، أن وزير الخارجية القطري أكد خلال لقائه فيدان في الدوحة، “ضرورة التزام كل الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، للحفاظ على أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز الاستقرار الإقليمي”.

وجدد الوزير القطري “دعم بلاده الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر، والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة”.

يشار إلى أن الولايات المتحدة وإيران وقعتا في 18 حزيران الماضي مذكرة تفاهم لوقف الحرب، قبل أن يتصاعد التوتر مجدداً مع نهاية الأسبوع الأول من تموز الجاري، إثر تنفيذ الولايات المتحدة ضربات على إيران رداً على استهدافها سفناً تجارية في مضيق هرمز، ليعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثامن من تموز الجاري أيضاً إنهاء مذكرة التفاهم بين الجانبين.

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