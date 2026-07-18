الكويت تدين على منشأة كهربائية وتؤكد احتفاظها بحق الدفاع عن النفس

Capture s9gQLIIQ الكويت تدين على منشأة كهربائية وتؤكد احتفاظها بحق الدفاع عن النفس
وزارة الخارجية الكويتية

الكويت-سانا

أدانت دولة الكويت واستنكرت بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الذي استهدف، اليوم السبت، إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن وزارة الخارجية الكويتية قولها في بيان: إن تكرار استهداف المنشآت الحيوية يكشف عن نهج عدواني ممنهج يستهدف الأعيان المدنية والبنية التحتية الأساسية، ويعرض حياة المدنيين وسلامتهم للخطر.

وأكدت الوزارة أن دولة الكويت تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية، استناداً إلى حقها الأصيل في الدفاع عن النفس.

وكان الجيش الكويتي أعلن في وقت سابق اليوم، أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة إيرانية استهدفت البلاد، فيما أفادت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة باندلاع حريق في محطة للقوى الكهربائية وتقطير المياه نتيجة استهدافها، ما أسفر عن إصابة عدد من رجال الإطفاء وعامل.

بوتين: مستعدون لإجراء محادثات سلام مع أوكرانيا وفقاً لاتفاقيات إسطنبول 2022
رابطة العالم الإسلامي: للفلسطينيين حق تاريخي وقانوني في أرضهم
البنتاغون: الولايات المتحدة أنفقت 25 مليار دولار على الحرب مع إيران حتى الآن
زلزال بقوة 6 درجات يضرب شرق جلال آباد في هندو كوش قرب الحدود الباكستانية
مأساة الطفولة في غزة: مئات الأطفال المفقودين تحت أنقاض مدينة مدمرة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك