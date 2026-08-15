سوريا تشارك في افتتاح معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي

إسطنبول-سانا
شاركت الجمهورية العربية السورية، اليوم السبت، ممثلةً بوزارة الثقافة، وبصفتها ضيف الشرف، في انطلاق فعاليات الدورة الحادية عشرة من معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي، تحت شعار “الحكاية مستمرة”.
وترأس الوفد السوري نائب وزير الثقافة سعد نعسان الذي شارك في مراسم افتتاح المعرض، إلى جانب القنصل السوري في إسطنبول خالد هنداوي، وعدد من الشخصيات الثقافية والإعلامية.
وتقدم وزارة الثقافة في جناحها بالمعرض باقة من الإصدارات الفكرية والأدبية والتراثية، إضافة إلى برنامج ثقافي متنوع يتضمن لقاءات مع كتّاب ومثقفين وأنشطة تهدف إلى التعريف بالمشهد الثقافي السوري وإبراز نتاجه الأدبي والفكري.
وانطلقت في تركيا اليوم 15 آب فعاليات الدورة الحادية عشرة من معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي، بمشاركة 300 دار نشر من 30 دولة عربية وأجنبية، وتستمر حتى 23 آب الجاري، ويتضمن المعرض فعاليات يومية تتنوع بين الندوات والمحاضرات واللقاءات الفكرية، إلى جانب حفلات توقيع الكتب والأمسيات الشعرية والأنشطة الفنية.