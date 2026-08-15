سوريا تشارك في افتتاح معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي

photo 1 2026 08 15 16 01 16 سوريا تشارك في افتتاح معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي

إسطنبول-سانا

شاركت الجمهورية العربية السورية، اليوم السبت، ممثلةً بوزارة الثقافة، وبصفتها ‏ضيف الشرف، في انطلاق فعاليات الدورة الحادية عشرة من معرض إسطنبول ‏الدولي للكتاب العربي، تحت شعار “الحكاية مستمرة”.‏

photo 5 2026 08 15 16 01 16 سوريا تشارك في افتتاح معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي

وترأس الوفد السوري نائب وزير الثقافة سعد نعسان الذي شارك في مراسم افتتاح ‏المعرض، إلى جانب القنصل السوري في إسطنبول خالد هنداوي، وعدد من ‏الشخصيات الثقافية والإعلامية.‏

وتقدم وزارة الثقافة في جناحها بالمعرض باقة من الإصدارات الفكرية والأدبية ‏والتراثية، إضافة إلى برنامج ثقافي متنوع يتضمن لقاءات مع كتّاب ومثقفين وأنشطة ‏تهدف إلى التعريف بالمشهد الثقافي السوري وإبراز نتاجه الأدبي والفكري.‏

وانطلقت في تركيا اليوم 15 آب فعاليات الدورة الحادية عشرة من معرض ‏إسطنبول الدولي للكتاب العربي، بمشاركة 300 دار نشر من 30 دولة عربية ‏وأجنبية، وتستمر حتى 23 آب الجاري، ويتضمن المعرض فعاليات يومية تتنوع ‏بين الندوات والمحاضرات واللقاءات الفكرية، إلى جانب حفلات توقيع الكتب ‏والأمسيات الشعرية والأنشطة الفنية.‏

photo 2 2026 08 15 16 01 16 سوريا تشارك في افتتاح معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي
photo 3 2026 08 15 16 01 16 سوريا تشارك في افتتاح معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي
photo 4 2026 08 15 16 01 16 سوريا تشارك في افتتاح معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي
photo 6 2026 08 15 16 01 16 سوريا تشارك في افتتاح معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي
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