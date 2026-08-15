فعالية بريف دير الزور الشرقي إحياء لذكرى مجزرة الشعيطات ‏

دير الزور-سانا‏

نظمت رابطة عائلات ضحايا مجزرة الشعيطات اليوم السبت فعالية في بلدة أبو حمام ‌‏بريف دير الزور الشرقي إحياء للذكرى الـ 12 للمجزرة التي ارتكبها تنظيم “داعش” ‌‏الإرهابي عام 2014.‏

وتضمّنت الفعالية التي حضرها عدد من ذوي الضحايا وأهالي المنطقة عرض صور ‌‏لمجموعة من ضحايا المجزرة، إضافة إلى مقتنيات شخصية عُثر عليها بحوزتهم، في ‌‏خطوة تهدف إلى التذكير بهذه المأساة التي عاشتها المنطقة، والتأكيد على ضرورة صون ‌‏حقوق الضحايا ومتابعة ملف المفقودين.‏

فعالية سنوية للتذكير بالمجزرة ‏

وأوضح أحد منظمي الفعالية محمد العبيد في تصريح لمراسل سانا أنهم ينظمون فعالية ‌‏كل عام في هذا اليوم للمطالبة بحقوق الضحايا وتذكيراً بهذه المجزرة الأليمة، التي عثر ‌‏على جثث ضحاياها في الشوارع والسواقي وبعضها لم يتم التعرف عليها، فيما لايزال ‌‏هناك عشرات المفقودين .‏

من جانبه قال أحمد حسوني وهو والد لأربعة شبان قضوا بالمجزرة: ” إن تنظيم ‌‏“داعش” ‏حكم على العشيرة “بالردة” واستباح دماءهم” وأضاف :” إنه شاهد فيديو حينها ‏لأحد ‏إرهابيي “داعش” وهو يحمل رأسين أحدهما رأس أحد أبنائه”، مطالباً بضرورة ‏محاسبة ‏القتلة واسترداد حقوق الضحايا وعائلاتهم.‏

عشرات المفقودين

من جهتها ذكرت سمرا الصالح وهي والدة مفقودين أن إرهابيي “داعش” لحقوا بهم إلى ‌‏بلدة البحرة واعتقلوا ولديها و 3 من أعمامهم ولم تعثر لهم على أثر حتى اللحظة.‏

العايش: ذكرى الضحايا باقية وتضحياتهم رمز للثبات ‏

وبهذه المناسبة قال محافظ دير الزور زياد العايش في منشور عبر منصة ” ‏x‏”: ” إلى ‌‏أهلنا عشيرة الشعيطات، ‏اثنا عشر عاماً مرت على تلك المأساة ولاتزال تضحيات أبنائكم ‌‏محفورة في ذاكرة كل ‌‏سوري، بما حملته من وقفة شجاعة دفاعاً عن أرضهم وكرامتهم”.‏

وأضاف محافظ دير الزور : نجدد لكم خالص المواساة وصادق العزاء، مؤكدين أن ‌‏ذكراهم باقيةٌ في الوجدان ‌‏وتضحياتهم رمزٌ للثبات والصمود”.‏

وتعد مجزرة الشعيطات من أبشع المجازر الجماعية التي ارتكبها تنظيم “داعش” الإرهابي ‌‏في مثل هذه الأيام من شهر آب عام 2014 في ريف دير الزور بعد رفض أبناء ‌‏العشيرة، الانصياع للتنظيم والسماح له بفرض سيطرته في مناطقهم، وأسفرت عن مقتل ‌‏وفقدان مئات المدنيين.‏