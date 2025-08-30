وفد إعلامي من 23 دولة يطلع على أنشطة الصناعات الدفاعية في تركيا

أنقرة-سانا

شارك 33 صحفياً من 23 دولة في برنامج، شمل زيارات إلى عدد من شركات الصناعات الدفاعية في أنقرة وإسطنبول.

ونقلت وكالة الأناضول عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية التي نظمت هذه الزيارة قولها في بيان اليوم: ” إن الهدف من تنظيم هذا البرنامج هو إيصال رسالة، مفادها بأن الصناعات الدفاعية التركية تسعى للإسهام في تحقيق السلام العالمي عبر تقنيات محلية ووطنية، وذلك في إطار ما يعرف برؤية “القرن التركي”.

وأشار البيان، إلى أن الوفد الإعلامي اطلع على أنشطة شركات ” إف إن إس إس وتي إيه آي”، والتقوا كبار المسؤولين فيها، حيث قدم المدير العام لشركة “أسيلسان” أحمد أقيول، عرضاً حول البرامج الجارية في مجال الصناعات الدفاعية.

كما جرى تنظيم ندوة بعنوان “من الجذور إلى الآفاق: قصة صعود صناعة الدفاع التركية”، في إطار البرنامج الذي يهدف إلى التعريف بتطور هذا القطاع أمام الرأي العام الدولي.

ومن المقرر أن يشارك الصحفيون يوم غد في مهرجان تكنوفيست الوطن الأزرق المقام في إسطنبول حتى الأحد.

ويضم الوفد الإعلامي صحفيين متخصصين في الشؤون الدفاعية من الولايات المتحدة وعدد من الدول العربية والأوروبية والآسيوية، بينها البحرين والإمارات والمغرب وقطر والكويت والسعودية وسلطنة عمان، إضافة إلى فرنسا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا واليابان وغيرها.