خبراء أرجنتينيون: تفشي فيروس “هانتا” على متن سفينة سياحية تحت السيطرة

بوينوس ايرس-سانا

أكد خبراء أرجنتينيون في مجال الأوبئة، اليوم السبت، أن الوضع الصحي الناجم عن تفشي فيروس “هانتا” على متن إحدى السفن السياحية بات تحت السيطرة إلى حد كبير، مشيرين إلى استقرار الحالات والحد من انتشار العدوى.

ونقلت وكالة فرانس برس عن عالمة الأحياء في مختبر “هانتا فيروس” التابع لمعهد “مالبران” الأرجنتيني للبحوث الوبائية والتشخيص كارلا بيلومو قولها في تصريح: “إن العدوى باتت تحت السيطرة بشكل كبير”.

من جانبهم، جدد المستشار الطبي لوزارة الصحة الأرجنتينية إستيبان كوتو، والمتخصصان في الأمراض المعدية والأوبئة تيريزا ستريلا وإنزو لافارا، تأكيد السيطرة على الفيروس، وذلك خلال المؤتمر السنوي للجمعية الأرجنتينية لعلم الأمراض المعدية المنعقد في بوينوس آيرس، حيث لفت لافارا إلى أنه من غير المتوقع تفاقم الوضع الوبائي أكثر مما هو عليه الآن.

بدورها، شددت ستريلا على أن مواجهة فيروس “هانتا” تشكل تحدياً كبيراً لقطاعات الصحة العامة، ما يتطلب استمرار البحث العلمي ورفع مستوى الوعي الجماعي للوقاية منه.

وحظيت السفينة السياحية “هونديوس”، التي كانت في رحلة من مدينة أوشوايا الأرجنتينية إلى الرأس الأخضر، بمتابعة دولية وثيقة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية في وقت سابق عن وفاة ثلاثة ركاب وتسجيل 13 إصابة، مؤكدة أو محتملة بالفيروس على متنها.

يُذكر أن فيروس “هانتا” يعد من الفيروسات النادرة التي تنتقل عادة عبر القوارض المصابة، ولا توجد له لقاحات مضادة أو علاجات نوعية محددة حتى الآن، وتنتشر سلالة “الأنديز” منه في مناطق جنوب تشيلي والأرجنتين، حيث سبق أن سجلت المنطقة تفشياً مماثلاً بين عامي 2018 و2019 أسفر عن وفاة 11 شخصاً.