رئيسة فنزويلا تدين الاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية

أبوظبي-سانا

أدانت رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز الاعتداءات الإيرانية على دولة الإمارات وعدد من الدول العربية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تلقى اتصالاً هاتفياً من رودريغيز اليوم الأربعاء، أعربت فيه عن تضامن فنزويلا مع دولة الإمارات في مواجهة الاعتداءات.

وأكد الجانبان خلال الاتصال ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية والعودة إلى الحوار والوسائل الدبلوماسية، بما يسهم في تجنيب المنطقة مزيداً من التصعيد ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وتواصل إيران شنّ اعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على عدد من الدول العربية بينها الإمارات، موقعةً عدداً من الضحايا وأضراراً مادية، وذلك في أعقاب الضربات الأمريكية الإسرائيلية التي تستهدف إيران منذ يوم السبت الماضي.