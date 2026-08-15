رفع جاهزية الموارد المائية والخدمات الفنية في الرقة استجابة لارتفاع منسوب الفرات ‏

الرقة-سانا‏

شكّلت مديرية الموارد المائية في محافظة الرقة اليوم السبت غرفة طوارئ لمتابعة ‏مستوى منسوب مياه نهر الفرات، ورفعت الجهات الخدمية جاهزيتها للحد من آثار ‏ارتفاعه والتعامل مع أي زيادة في كميات المياه الممررة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.‏

وأوضح معاون مدير الموارد المائية في الرقة عمار العيسى في تصريح لـ سانا أنه تم ‏تجهيز غرفة الطوارئ بالآليات اللازمة، ومنها القلابات والبوكرات والرافعات، وتأمين ‏السائقين، لضمان سرعة التدخل عند الحاجة، بالتنسيق مع مديرية الطوارئ وإدارة ‏الكوارث .‏

بدوره، أكد مدير الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في الرقة حيان الجاسم ‏اتخاذ إجراءات لحماية عدد من محطات الضخ، ولا سيما محطات حمراء بلاسم وحويجة ‏زهرة وأبو قبيع والجزرة والحمام، مبيناً أن تجاوز تدفق مياه الفرات 1200 متر مكعب ‏في الثانية قد يؤدي إلى غمر بعض تجهيزاتها.‏

وأشار الجاسم إلى أن الإجراءات تركز على حماية المعدات الكهربائية والمحركات ‏ومعدات الرفع من الغمر، والحفاظ على جاهزية المحطات، مع الاستعداد للتدخل في حال ‏خروج أي محطة عن الخدمة.‏

وفي السياق، رفعت مديرية الخدمات الفنية جاهزية آلياتها ومعداتها الهندسية وفرقها ‏الفنية، للتدخل في المناطق التي قد تتأثر بارتفاع المنسوب.‏

وأوضح مدير دائرة الآليات في المديرية أحمد العبو أن الآليات الثقيلة الموضوعة في ‏الخدمة مخصصة لأعمال الردم وتدعيم السواتر الترابية وفتح الطرق وإزالة العوائق، ‏لافتاً إلى أن الفرق تعمل وفق مناوبات على مدار الساعة، ويمكن توجيهها بحسب ‏تطورات الوضع الميداني.‏

وكانت وزارة الطاقة أعلنت أن المؤسسة العامة لسد الفرات باشرت اليوم رفع كميات ‏المياه الممررة من سد كديران تدريجياً من 600 إلى 800 متر مكعب في الثانية، نتيجة ‏الارتفاع المستمر في كميات المياه الواردة عبر نهر الفرات من الجانب التركي، والتي ‏تجاوزت 1200 متر مكعب في الثانية بصورة متواصلة منذ نحو عشرة أيام، مع توقع ‏استمرار الواردات المرتفعة حتى نهاية الشهر الجاري.‏