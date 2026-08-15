رفع جاهزية الموارد المائية والخدمات الفنية في الرقة استجابة لارتفاع منسوب الفرات ‏

الرقة-سانا
شكّلت مديرية الموارد المائية في محافظة الرقة اليوم السبت غرفة طوارئ لمتابعة مستوى منسوب مياه نهر الفرات، ورفعت الجهات الخدمية جاهزيتها للحد من آثار ارتفاعه والتعامل مع أي زيادة في كميات المياه الممررة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأوضح معاون مدير الموارد المائية في الرقة عمار العيسى في تصريح لـ سانا أنه تم تجهيز غرفة الطوارئ بالآليات اللازمة، ومنها القلابات والبوكرات والرافعات، وتأمين السائقين، لضمان سرعة التدخل عند الحاجة، بالتنسيق مع مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث .
بدوره، أكد مدير الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في الرقة حيان الجاسم اتخاذ إجراءات لحماية عدد من محطات الضخ، ولا سيما محطات حمراء بلاسم وحويجة زهرة وأبو قبيع والجزرة والحمام، مبيناً أن تجاوز تدفق مياه الفرات 1200 متر مكعب في الثانية قد يؤدي إلى غمر بعض تجهيزاتها.
وأشار الجاسم إلى أن الإجراءات تركز على حماية المعدات الكهربائية والمحركات ومعدات الرفع من الغمر، والحفاظ على جاهزية المحطات، مع الاستعداد للتدخل في حال خروج أي محطة عن الخدمة.
وفي السياق، رفعت مديرية الخدمات الفنية جاهزية آلياتها ومعداتها الهندسية وفرقها الفنية، للتدخل في المناطق التي قد تتأثر بارتفاع المنسوب.
وأوضح مدير دائرة الآليات في المديرية أحمد العبو أن الآليات الثقيلة الموضوعة في الخدمة مخصصة لأعمال الردم وتدعيم السواتر الترابية وفتح الطرق وإزالة العوائق، لافتاً إلى أن الفرق تعمل وفق مناوبات على مدار الساعة، ويمكن توجيهها بحسب تطورات الوضع الميداني.
وكانت وزارة الطاقة أعلنت أن المؤسسة العامة لسد الفرات باشرت اليوم رفع كميات المياه الممررة من سد كديران تدريجياً من 600 إلى 800 متر مكعب في الثانية، نتيجة الارتفاع المستمر في كميات المياه الواردة عبر نهر الفرات من الجانب التركي، والتي تجاوزت 1200 متر مكعب في الثانية بصورة متواصلة منذ نحو عشرة أيام، مع توقع استمرار الواردات المرتفعة حتى نهاية الشهر الجاري.