مقتل 8 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم النصيرات في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

قُتل ثمانية فلسطينيين على الأقل، وأصيب 20 آخرون، اليوم الجمعة، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي تجمعاً للفلسطينيين في منطقة سوق البلاطة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية فلسطينية قولها: “إن طائرات الاحتلال استهدفت الفلسطينيين أثناء مشاركتهم في تشييع أحد القتلى أمام أحد مساجد المخيم، ما أدى إلى مقتل عدد من الأشخاص وإصابة العشرات بجروح متفاوتة.

وأشارت المصادر إلى أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت منذ فجر اليوم 12 قتيلاً و37 مصاباً، جراء خروقات الاحتلال المتواصلة واستهدافاته المتفرقة في مناطق مختلفة من القطاع.

وأسفرت حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال ‏الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع ‏من تشرين الأول 2023 ‏حتى أمس عن مقتل 73 ألفاً و250 فلسطينياً وإصابة 173 ‏ألفاً و751 آخرين.