الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يدينان اعتداءات إيران على منشآت طاقة قطرية

عواصم-سانا

ندّد الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، باعتداءات إيران على منشآت الطاقة في دولة قطر، محذّراً من جرّ المنطقة إلى مزيد من الفوضى.

وأوضحت مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس خلال تصريحات على هامش اجتماع المجلس الأوروبي في بروكسل، أنّ هذه الاعتداءات ستؤدي إلى زيادة الفوضى في العالم، على وقع تفاقم الصراع العسكري في المنطقة، مؤكدةً ضرورة الخروج من الحرب وإنهاء التصعيد.

وأشارت كالاس إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل عن كثب مع الأمم المتحدة لتأمين ممرات ملاحية آمنة، وخاصة أن صادرات النفط والغاز والأسمدة متوقفة حالياً في مضيق هرمز، نظراً لعدم استقرار الوضع الأمني.

إلى ذلك أدان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم ‌الخميس، الاعتداءات الإيرانية على مدينة رأس لفان الصناعية في قطر، والتي تعد أكبر مركز لإنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم.

وقال ستارمر: إن بلاده تعمل من أجل التوصل إلى حل سريع للحرب في الشرق الأوسط.

وكانت قطر أعلنت أمس تعرض مدينة “رأس لفان” الصناعية التي تُعد أكبر مركز عالمي لإنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال، لاعتداءين إيرانيين متتاليين تسببا في أضرار جسيمة بالمنشآت.

وصعّدت إيران حدة اعتداءاتها على البنية التحتية ومنشآت الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي التي يعتمد عليها العالم في تأمين احتياجاته من النفط والغاز، وسط مخاوف متزايدة من أن يتحول التصعيد العسكري جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية المتواصلة منذ الـ 28 من شباط الماضي، إلى أزمة طاقة عالمية تهدد الاستقرار الاقتصادي الدولي.