لجنة الاستجابة الطارئة بدير الزور تعلن إعادة تشغيل العبارات ‏المائية في الميادين

دير الزور-سانا‏

أعلن رئيس لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور فايز ‏عباس، إعادة تشغيل العبارات المائية في منطقة الميادين بريف دير ‏الزور الشرقي اعتباراً من اليوم الأحد‎.‎

وأوضح رئيس اللجنة في بيان نشرته المحافظة عبر قناتها على ال‏تلغرام، أن إعادة التشغيل تلزم أصحاب العبارات بمجموعة شروط ‏وإجراءات تضمن أعلى معايير السلامة والأمان للمواطنين، مشيراً ‏إلى أن الإجراءات شملت وضع حاجز أمني لتنظيم حركة العبور، ‏وسيارة إسعاف في موقع العمل، وتخصيص زورق إنقاذ مجهز ‏بغواص على مدار ساعات التشغيل للتعامل مع أي حالة طارئة‎.‎

ولفت البيان إلى أنه تم تحديد العمل على العبارات النهرية من ‏الساعة 7:00 صباحاً وحتى الساعة 7:00 مساءً كل يوم، إلى حين ‏الانتهاء من تأهيل الجسر الترابي، وتركيب الجسر الحربي في ‏منطقة الميادين‎.‎

وتأتي هذه الإجراءات بعد توقف العبارات عن العمل في عموم ‏المحافظة، ولا سيما بعد حادثة غرق العبارة النهرية بمدينة دير الزور ‏الأسبوع الفائت‎.‎