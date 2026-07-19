لجنة الاستجابة الطارئة بدير الزور تعلن إعادة تشغيل العبارات ‏المائية في الميادين

دير الزور-سانا
أعلن رئيس لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور فايز عباس، إعادة تشغيل العبارات المائية في منطقة الميادين بريف دير الزور الشرقي اعتباراً من اليوم الأحد.
وأوضح رئيس اللجنة في بيان نشرته المحافظة عبر قناتها على التلغرام، أن إعادة التشغيل تلزم أصحاب العبارات بمجموعة شروط وإجراءات تضمن أعلى معايير السلامة والأمان للمواطنين، مشيراً إلى أن الإجراءات شملت وضع حاجز أمني لتنظيم حركة العبور، وسيارة إسعاف في موقع العمل، وتخصيص زورق إنقاذ مجهز بغواص على مدار ساعات التشغيل للتعامل مع أي حالة طارئة.
ولفت البيان إلى أنه تم تحديد العمل على العبارات النهرية من الساعة 7:00 صباحاً وحتى الساعة 7:00 مساءً كل يوم، إلى حين الانتهاء من تأهيل الجسر الترابي، وتركيب الجسر الحربي في منطقة الميادين.
وتأتي هذه الإجراءات بعد توقف العبارات عن العمل في عموم المحافظة، ولا سيما بعد حادثة غرق العبارة النهرية بمدينة دير الزور الأسبوع الفائت.