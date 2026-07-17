حقوق الكتّاب في العصر الرقمي.. تحديث التشريعات ضرورة لحماية الملكية الفكرية

دمشق-سانا

بعد سبعة وخمسين عاماً على صدور التشريع الذي أُسس بموجبه اتحاد الكتاب العرب في سوريا، بات الكاتب ينشر مؤلفه بضغطة زر، بينما لا تزال المؤسسة التي تمثله وتحمي حقوقه تعمل ضمن إطار قانوني وُضع قبل ظهور الإنترنت والكتب الإلكترونية ومنصات النشر الرقمي.

ويعيد هذا الواقع طرح ملف تحديث التشريعات الناظمة لعمل الاتحاد، بالتزامن مع التوجه لتحويله إلى نقابة مهنية سورية تعزز حماية الملكية الفكرية وحقوق الكتّاب، في انتظار أن يحظى المشروع باهتمام المؤسسة التشريعية الجديدة لإقراره.

قوانين ورقية تواجه عالماً رقمياً

في هذا الصدد أكد رئيس اتحاد الكتاب العرب الدكتور أحمد جاسم الحسين، في تصريح لـ سانا الثقافية، ضرورة تحديث القوانين والتشريعات الناظمة لعمل الاتحاد، بما ينسجم مع التحولات التي شهدها المجتمع السوري والعالم خلال العقود الماضية، ويعزز قدرة المؤسسات الثقافية على التعبير عن مصالح أعضائها والدفاع عن حقوقهم.

وأوضح الحسين أن الاتحاد لا يزال يعمل استناداً إلى المرسوم التشريعي رقم 72 لعام 1969 والقانون رقم 28 لعام 1989، لافتاً إلى أن الإطار القانوني القائم لم يعد قادراً على استيعاب التطورات المتسارعة في الكتابة والنشر ووسائل تداول الإنتاج الثقافي.

وكان المرسوم التشريعي رقم 72 أرسى الإطار التأسيسي للاتحاد بوصفه منظمة تضم كتّاباً سوريين وعرباً، قبل أن يأتي قانون عام 1989 ضمن مرحلة كان فيها الكتاب الورقي والصحيفة والمجلة وسائل النشر الأساسية، ولم تكن العقود الرقمية أو المنصات الإلكترونية أو القرصنة عبر الإنترنت جزءاً من سوق الكتاب، ويعرّف الاتحاد نفسه حالياً بأنه منظمة تضم الأدباء السوريين والعرب وتنشر أعمالهم في الكتب والدوريات.

وتبرز الفجوة بين التشريع والواقع مع انتشار النشر الإلكتروني والقرصنة، بما يثير قضايا إثبات حق المؤلف ومسؤولية المنصات والناشرين، وتنظيم النسخ الرقمية والصوتية والعائدات والتراخيص، فضلاً عن استخدام المؤلفات في قواعد البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

هوية سورية بامتداد عربي مستمر

وبيّن الحسين أن الاتحاد أُنشئ في مرحلة اتسمت بصعود الفكر القومي العربي، ولذلك ضم في مراحل سابقة أعضاء من دول عربية عدة، بينما يقوم التوجه الحالي على تحويله إلى نقابة مهنية تعبّر بصورة أساسية عن هموم الكتّاب السوريين، وتنقل مطالبهم وتسعى إلى تحصيل حقوقهم.

وأضاف: إن هذا التحول يحتاج إلى تشريع يحدد شروط العضوية على أساس مهني ووطني واضح، مع الحفاظ على التعاون والتبادل الثقافي مع الأدباء والكتّاب العرب، معتبراً أن تسمية اتحاد الكتاب السوريين قد تكون أدق في التعبير عن هوية المؤسسة ودورها.

ويرى الحسين أن تغيير الاسم يعالج أيضاً الالتباس مع الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، ويمنع التداخل في الأدوار والاختصاصات بين مؤسسة مهنية سورية وإطار ثقافي عربي أوسع.

تشريعات لدمج الطاقات الأدبية السورية

ولفت الحسين إلى أهمية إيجاد تشريعات تسهّل دمج اتحادات وروابط الكتاب السوريين التي ظهرت خلال سنوات الثورة، ضمن إطار مؤسسي جامع، مع احترام تجاربها وضمان تمثيل أعضائها وعدم تحويل الدمج إلى إجراء شكلي.

وكان الاتحاد قد منح أعضاء اتحاد كتاب سوريا الأحرار عضوية شرف، في خطوة قُدمت بوصفها توجهاً نحو توسيع المشاركة وإعادة دمج الطاقات الأدبية التي عملت خارج المؤسسة الرسمية خلال السنوات الماضية.

النقابة الموعودة تختبر ضمانات الكتّاب

وأكد الحسين أن المرحلة الجديدة تتطلب بناء منظمات مهنية وثقافية مستقلة عن الوزارات وعن التدخلات الخارجية، بحيث تكون إرادة الأعضاء وقرارات هيئاتهم المنتخبة المرجع الأساسي في إدارة شؤونها وتحديد برامجها ومواقفها.

وأشار إلى أن المرجعيات الفكرية التي استند إليها الاتحاد عند تأسيسه تحتاج إلى مراجعة تتلاءم مع المتغيرات الراهنة، وأن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان يمكن أن تشكل مرجعية لعمل المؤسسات الثقافية ومنظمات المجتمع الأهلي.

ورأى أن إصدار قانون عام ينظم عمل النقابات والاتحادات المهنية قد يشكل حلاً عملياً، على أن يتضمن المبادئ الأساسية للعمل النقابي، ويتيح لكل مؤسسة وضع نظام داخلي يتناسب مع طبيعة عملها واحتياجات أعضائها.

وختم الحسين حديثه بالتأكيد أن تحديث تشريعات المؤسسات الثقافية يجب أن يكون جزءاً من مسار أوسع لبناء الدولة على أسس قانونية ومؤسساتية، معرباً عن أمله في أن يحظى الملف باهتمام مجلس الشعب الجديد.

وكان الاتحاد أطلق عام 2026 منصة حروف بديلاً إلكترونياً لصحيفة الأسبوع الأدبي، في خطوة تعكس انتقاله إلى الفضاء الرقمي بعد تراجع قرّاء النسخة الورقية، وتضعه أمام اختبار تحديث أدوات الوصول إلى الجمهور وبناء إطار قانوني يحمي حقوق الكتّاب في بيئة النشر الإلكتروني.