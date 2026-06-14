مقتل شخصين جراء غارة إسرائيلية جنوب لبنان

بيروت-سانا‏

قتل شخصان، اليوم الأحد، جراء غارة إسرائيلية على‏ قرية الزهراني في قضاء النبطية جنوب لبنان.‏

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن طائرة مسيّرة ‏إسرائيلية استهدفت فجراً سيارة بيك أب على طريق ‏مصيلح، في ‏الزهراني ما أدى إلى مقتل شخصين.‏

وفي صور في الجنوب، تعرضت أطراف بلدتي مجدل ‏زون والمنصوري لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع، فيما ‏شن الطيران ‏الحربي، غارتين على مجدل زون، وغارة ‏على المنصوري، وغارة على بلدة القليلة.‏

كما شنت الطائرات الإسرائيلية غارةً على منطقة ‏المعمورةً في حوش صور، وغارة على بلدة العباسية.‏

وفي جزين، تعرضت منطقة القطراني لقصف مدفعي، ‏فيما أغار الطيران الحربي بعد منتصف الليل على بلدة ‏السريرة، ما ‏أدى إلى أضرار مادية في المنازل، دون وقوع ‏إصابات.‏

وكان الطيران الإسرائيلي استهدف أمس السبت عدة قرى ‏وبلدات جنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل شخص في بلدة ‏معركة ‏بقضاء صور، وإلحاق أضرار مادية بالممتلكات ‏الشخصية والبنى التحتية.‏