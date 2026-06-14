مقتل شخصين جراء غارة إسرائيلية جنوب لبنان

بيروت-سانا
قتل شخصان، اليوم الأحد، جراء غارة إسرائيلية على قرية الزهراني في قضاء النبطية جنوب لبنان.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت فجراً سيارة بيك أب على طريق مصيلح، في الزهراني ما أدى إلى مقتل شخصين.
وفي صور في الجنوب، تعرضت أطراف بلدتي مجدل زون والمنصوري لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع، فيما شن الطيران الحربي، غارتين على مجدل زون، وغارة على المنصوري، وغارة على بلدة القليلة.
كما شنت الطائرات الإسرائيلية غارةً على منطقة المعمورةً في حوش صور، وغارة على بلدة العباسية.
وفي جزين، تعرضت منطقة القطراني لقصف مدفعي، فيما أغار الطيران الحربي بعد منتصف الليل على بلدة السريرة، ما أدى إلى أضرار مادية في المنازل، دون وقوع إصابات.
وكان الطيران الإسرائيلي استهدف أمس السبت عدة قرى وبلدات جنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل شخص في بلدة معركة بقضاء صور، وإلحاق أضرار مادية بالممتلكات الشخصية والبنى التحتية.