مقتل شخصين جراء غارة إسرائيلية جنوب لبنان

abb544f9 747e 4f14 99d0 525072d67c09 مقتل شخصين جراء غارة إسرائيلية جنوب لبنان

بيروت-سانا‏

قتل شخصان، اليوم الأحد، جراء غارة إسرائيلية على‏ قرية الزهراني في قضاء النبطية جنوب لبنان.‏

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن طائرة مسيّرة ‏إسرائيلية استهدفت فجراً سيارة بيك أب على طريق ‏مصيلح، في ‏الزهراني ما أدى إلى مقتل شخصين.‏

وفي صور في الجنوب، تعرضت أطراف بلدتي مجدل ‏زون والمنصوري لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع، فيما ‏شن الطيران ‏الحربي، غارتين على مجدل زون، وغارة ‏على المنصوري، وغارة على بلدة القليلة.‏

كما شنت الطائرات الإسرائيلية غارةً على منطقة ‏المعمورةً في حوش صور، وغارة على بلدة العباسية.‏

وفي جزين، تعرضت منطقة القطراني لقصف مدفعي، ‏فيما أغار الطيران الحربي بعد منتصف الليل على بلدة ‏السريرة، ما ‏أدى إلى أضرار مادية في المنازل، دون وقوع ‏إصابات.‏

وكان الطيران الإسرائيلي استهدف أمس السبت عدة قرى ‏وبلدات جنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل شخص في بلدة ‏معركة ‏بقضاء صور، وإلحاق أضرار مادية بالممتلكات ‏الشخصية والبنى التحتية.‏

مظاهرة احتجاجية في لندن ضد مواصلة إسرائيل اعتداءاتها على غزة
العراق يعلن إغلاق مجاله الجوي لمدة 72 ساعة لأسباب تتعلق بالسلامة
لبنان يدعو الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها
وزيرا خارجية السعودية والبحرين يبحثان استمرار الاعتداءات الإيرانية
مرضى التلاسيميا في قطاع غزة يواجهون أوضاعاً صحية وإنسانية صعبة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك