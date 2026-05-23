فرنسا تمنع إيتمار بن غفير من دخول أراضيها

باريس-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم السبت، منع وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير من دخول فرنسا، وذلك على خلفية نشره مقطع فيديو، تضمن مشاهد تنكيل بناشطين موقوفين كانوا ضمن “أسطول الصمود العالمي”.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قوله: “اعتباراً من اليوم، يُمنع إيتمار بن غفير من دخول الأراضي الفرنسية”.

وندد الوزير الفرنسي “بتصرفات لا يمكن وصفها بحق مواطنين فرنسيين وأوروبيين كانوا على متن أسطول الصمود العالمي”، الذي اعترضته إسرائيل قبالة سواحل قبرص، واعتقلت ناشطيه قبل ترحيلهم.

وأفاد ناشطون فرنسيون شاركوا في “أسطول الصمود” الذي كان متوجها إلى غزة، والذين احتجزتهم إسرائيل في البحر المتوسط ثم رحّلتهم إلى تركيا، بتعرضهم “للعنف” و”الإذلال” من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء توقيفهم.

واحتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي مئات الناشطين من دول عدة بعد اعتراض سفنهم ‏خلال أحدث محاولة، لكسر الحصار على غزة.