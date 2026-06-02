مقتل طيارين اثنين في حادث تحطم طائرة تدريب عسكرية في تايوان

تايبيه-سانا

قتل شخصان، اليوم الثلاثاء، جراء تحطم طائرة تدريب عسكرية خلال تمرين يشمل محاكاة لعطل يطرأ على المحرك في تايوان.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزارة الدفاع التايوانية قولها في بيان: “إنّ طائرة تدريب من طراز “تي-34” تحطمت نحو الساعة الثامنة صباحاً على مدرج قاعدة غانغشان الجوية بمدينة كاوهسيونغ الساحلية الجنوبية، وذلك خلال مهمة تدريبية، وأدى الحادث إلى مقتل الطيارين اللذين كانا على متنها.

وشكل سلاح الجو التايواني فريق عمل للتحقيق في أسباب وملابسات الحادث.

وفي كانون الثاني الماضي، تحطمت طائرة مقاتلة تايوانية من طراز “أف-16” في البحر قبالة الساحل الشرقي للبلاد خلال مهمة تدريب روتينية، ويُعتقد أن الطيار قفز من الطائرة، لكن لم يتم العثور على جثته حتى الآن.