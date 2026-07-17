وزارة الدفاع القطرية: قواتنا تواصل التصدي لهجمات جوية.. والداخلية تعلن إصابة طفل

الدوحة-سانا

أعلنت وزارة الدفاع القطرية أن قواتها المسلحة تواصل التصدي لعدد من الاعتداءات الجوية التي تستهدف دولة قطر.

وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية “قنا”: إن”القوات المسلحة مستمرة في التعامل مع الهجمات الجوية التي تستهدف دولة قطر”.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية القطرية إصابة طفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض، مؤكدة أنه يتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الجهات الأمنية وفرق الدفاع المدني باشرت تنفيذ إجراءاتها وفق خطط الاستجابة المعتمدة عقب الاعتداء الإيراني الذي استهدف الدولة صباح اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن البلاغات الواردة والنتائج الميدانية أكدت تسجيل إصابة الطفل جراء سقوط الشظايا.

ودعت الوزارة إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، والامتناع عن تداول الشائعات أو نشر معلومات أو صور أو مقاطع غير موثوق بها، تجنباً للمساءلة القانونية.

وأكدت أن الجهات الأمنية المختصة تواصل أعمالها على مدار الساعة بكامل الجاهزية، بما يضمن سرعة الاستجابة، والحفاظ على أمن المجتمع وسلامته، واستمرار الخدمات بصورة طبيعية.

وكانت وزارة الدفاع القطرية أعلنت في وقت سابق عن تصدي القوات المسلحة لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر فجر اليوم الجمعة.

يشار إلى أن دولة قطر حملت في 12 تموز الجاري، إيران المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الاعتداءات المتجددة التي استهدفت أراضيها وأراضي عدد من الدول العربية، مؤكدةً أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة، وخرقاً واضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.