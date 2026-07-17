اكتشاف نوع جديد من القردة في غابات الكونغو

كينشاسا-سانا

كشف علماء عن نوع جديد من القردة في الغابات المطيرة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، يتميز بملامح وجه فريدة تشبه القناع وبقع فاتحة اللون حول الفم والأنف، في اكتشاف يضيف نوعاً جديداً إلى التنوع الحيوي في القارة الإفريقية.

وذكرت جامعة فلوريدا أتلانتيك الأمريكية في بيان عبر موقعها الالكتروني أول أمس، أن فريقاً من الباحثين تمكن من التعرف على النوع الجديد، الذي أطلق عليه الاسم العلمي “كولوبوس كونجوينسيس” (Colobus conguensis)، مشيرة إلى أنه يمثل خامس نوع جديد من القردة يُكتشف في إفريقيا خلال الـ75 عاماً الماضية.

وأوضح الباحثون أن القرد المكتشف حديثاً يتميز بصغر حجمه ومظهر وجهه الذي يشبه القناع، إضافة إلى بقعة ذات لون برتقالي فاتح تحيط بمنطقة الفم والأنف، كما أظهرت الدراسات أن صوته يمتلك خصائص مميزة تختلف عن الأنواع القريبة منه.

وأشار العلماء إلى أن محدودية انتشار هذا النوع وقلة أعداده قد تجعله معرضاً لخطر الانقراض، داعين إلى إدراجه ضمن قائمة الأنواع المهددة بالانقراض التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، بهدف تعزيز إجراءات حمايته والحفاظ على موطنه الطبيعي.

ويؤكد هذا الاكتشاف أهمية دراسة التنوع الحيوي وحماية الأنواع النادرة في ظل التحديات التي تواجه الحياة البرية.