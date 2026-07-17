دراسة: عصير التوت البري قد يسهم في خفض التوتر وتحسين الذاكرة لدى الطلاب

لندن-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة أن تناول كوب يومي من عصير التوت البري لمدة 12 أسبوعاً قد يرتبط بانخفاض مستويات هرمون الكورتيزول وتحسن بعض مؤشرات الذاكرة لدى طلاب جامعيين أصحاء، في نتائج تشير إلى الدور المحتمل للتغذية في دعم وظائف الدماغ والصحة النفسية.

وذكرت دورية “Clinical Nutrition” العلمية في دراسة نشرها باحثون من كلية كينغز كوليدج لندن الشهر الماضي، أن الدراسة شملت 72 طالباً جامعياً تتراوح أعمارهم بين 20 و26 عاماً، قُسّموا إلى مجموعتين تناولت إحداهما 236 ملليلتراً من عصير التوت البري يومياً، بينما تناولت الأخرى مشروباً وهمياً مماثلاً خالياً من المركبات الفعالة.

وقسّم الباحثون المشاركين إلى مجموعتين لمدة 12 أسبوعاً، بهدف تقييم تأثير عصير التوت البري الغني بمركبات البوليفينولات، وهي مركبات نباتية مضادة للأكسدة، ولا سيما مركبات البروأنثوسيانيدين الموجودة بنسبة مرتفعة في التوت البري.

وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين تناولوا العصير سجلوا تحسناً في بعض اختبارات الذاكرة قصيرة المدى والذاكرة اللفظية، إلى جانب انخفاض ملحوظ في مستويات هرمون الكورتيزول المرتبط باستجابة الجسم للتوتر.

كما كشفت تحاليل الدم عن ارتفاع مستويات نواتج استقلاب البوليفينولات في أجسام المشاركين، وهو ما ربطه الباحثون بانخفاض مستويات الكورتيزول، مشيرين إلى أن هذه المركبات قد تؤدي دوراً في تنظيم استجابة الجسم للإجهاد.

وأوضح الباحثون أن التوت البري يحتوي على مركبات نباتية قد تساعد في حماية الخلايا وتقليل الإجهاد التأكسدي، لافتين إلى أن هذه الفوائد المحتملة تأتي ضمن نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والمكسرات.

يذكر أن عصير التوت البري لا يمثل علاجاً بحد ذاته للتوتر أو اضطرابات الذاكرة وفق الدراسة، وإنما يمكن أن يكون جزءاً من نمط غذائي صحي يدعم صحة الدماغ والجسم.