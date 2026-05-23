سنتكوم: تغيير مسار 100سفينة ضمن الحصار المفروض على إيران

واشنطن-سانا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، اليوم السبت، أنها وجهت 100 سفينة إلى العودة، أو تغيير مسارها منذ بدء الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية.

وأوضحت سنتكوم على موقعها الرسمي، أنه “خلال الأسابيع الستة الماضية، قام أكثر من 15 ألف جندي وبحار ومشاة بحرية وطيار بتحويل مسار 100 سفينة، وتعطيل أربع سفن، والسماح بمرور 26 سفينة مساعدات إنسانية”.

بدوره قال قائد سنتكوم الأدميرال براد كوبر،: “إن القوات الأمريكية أثبتت فعالية عالية في تنفيذ المهمة، حيث منعت أي حركة تجارية من وإلى الموانئ الإيرانية، ما شكل ضغطاً اقتصادياً خانقاً على إيران”.

وشارك في المهمة أكثر من 200 طائرة وسفينة حربية أمريكية، بما في ذلك المجموعة الضاربة لحاملة الطائرات أبراهام لينكولن، والمجموعة الضاربة لحاملة الطائرات جورج إتش. دبليو. بوش، ومجموعة تريبولي البرمائية كاملة الجهوزية/الوحدة 31 لمشاة البحرية، فضلاً عن عدد من المدمرات المزودة بصواريخ موجهة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في الـ 13 من نيسان الماضي فرض حصار على ‏السفن القادمة والمتجهة إلى الموانئ الإيرانية، وذلك ضمن تصعيد الضغوط على طهران، وأكد مسؤولون أمريكيون أن هذا الحصار نجح في خنق ‏طهران ودفعها للتفاوض.