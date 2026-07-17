مهرجان صيف دريكيش السياحي 2026.. فعاليات تنشط الحركة السياحية والاقتصادية

طرطوس-سانا

افتُتحت مساء أمس الخميس، على كورنيش مدينة دريكيش فعاليات مهرجان صيف دريكيش السياحي 2026، برعاية محافظة طرطوس، وبإشراف إدارة منطقة دريكيش ومديرية السياحة، وبالتعاون مع مجلس مدينة دريكيش وشركة ليلى لتنظيم المعارض، وسط إقبال لافت من الأهالي.

ويستمر المهرجان من 16لغاية 22 تموز الجاري، ويستقبل زواره يومياً من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى الثانية عشرة ليلاً، متضمناً فعاليات فنية وثقافية وترفيهية، ومعارض وأسواقاً تجارية، وأمسيات شعرية، وأنشطة تراثية وبيئية، بهدف تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية والتعريف بالمقومات الطبيعية والسياحية التي تتميز بها منطقة دريكيش.

وأوضح مدير سياحة طرطوس بسام عباس لـ سانا، أن المهرجان يحمل رسائل مهمة تؤكد عودة الحياة والفرح إلى مختلف مناطق محافظة طرطوس، وتعكس حالة الألفة والتفاعل المجتمعي التي تجلت بوضوح في أجواء الافتتاح والإقبال الكبير من الأهالي والزوار.

وبيّن عباس، أن مهرجان دريكيش يشكل محطة مهمة لتنشيط الحركة السياحية في المنطقة، وتحريك العجلة الاقتصادية من خلال الأسواق والفعاليات التجارية، إلى جانب التعريف بالمواقع السياحية والطبيعية التي تزخر بها دريكيش وتشجيع الزوار على ارتيادها.

خطوة نحو تنشيط الحركة السياحية

أوضح مدير منطقة دريكيش أحمد حمودة، أن المهرجان، يعد فعالية سياحية وترفيهية وتجارية تعيد إلى الأذهان المكانة التي عُرفت بها دريكيش كإحدى أبرز الوجهات السياحية في المحافظة، مشيراً إلى أن تنظيمه جاء ثمرة تعاون بين مختلف الجهات المعنية، ويشكل خطوة أولى نحو تنشيط الحركة السياحية واستقطاب المزيد من الزوار خلال الموسم الصيفي.

أمل شاكر، من لجنة تنظيم المهرجان في شركة ليلى لتنظيم المعارض، لفتت الى أن مهرجان دريكيش يتضمن برنامجاً متكاملاً يشمل سوقاً تجارياً مجانياً، وعروضاً فنية يومية على المسرح، ومعارض فنية، ومنطقة ألعاب للأطفال، وأنشطة بيئية تنفذها الجمعيات الأهلية والفرق التطوعية، بما يوفر مساحة ترفيهية وثقافية واقتصادية لجميع أفراد الأسرة.

وأشارت هالة أسعد صاحبة مشروع “إكسسوارات سارة”، الى أن مشاركتها في المهرجان تأتي دعماً للمشروعات الصغيرة ولأن دريكيش تستحق مثل هذه الفعاليات، لافتة إلى أن الإقبال في يوم الافتتاح كان جيداً، الأمر الذي يعكس أهمية إقامة مثل هذه الأنشطة في دعم أصحاب المشاريع المحلية.

بدوره، أوضح صانع المحتوى الأردني سائر عمر، أنه يحرص من خلال محتواه على التعريف بالمقومات السياحية في سوريا، ولا سيما محافظة طرطوس، معتبراً أن المهرجان يمثل فرصة مهمة للترويج السياحي وإبراز ما تتمتع به المدينة من طبيعة خلابة ومقومات سياحية متميزة.

ويأتي مهرجان صيف دريكيش 2026 ضمن فعاليات موسم طرطوس السياحي، ويجمع بين الأنشطة الفنية والثقافية والترفيهية والاقتصادية، بما يسهم في تنشيط السياحة الداخلية، ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والأسر المنتجة، وتحريك الحركة التجارية في المنطقة.