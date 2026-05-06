الصين تدعو إلى فتح مضيق هرمز في أسرع وقت ووقف إطلاق النار

بكين-سانا

دعت الصين اليوم الأربعاء، إلى وقف “كامل” لإطلاق النار في الشرق الأوسط، وإعادة فتح مضيق هرمز “في أسرع وقت ممكن”، مؤكدة مواصلة العمل لإنهاء النزاع واستعادة الاستقرار في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير الخارجية الصيني وانغ يي قوله في بيان أصدره مكتبه إثر محادثات أجراها في بكين مع نظيره الإيراني عباس عراقجي: إن “الصين تعتبر أنّه يجب التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار دون تأخير، وترى أن استئناف الهجمات أمر غير مقبول مطلقاً، وأن مواصلة التفاوض خطوة أساسية”.

وأعرب يي “عن أمل بلاده بأن تستجيب الأطراف المعنية بأسرع وقت ممكن للنداء العاجل من المجتمع الدولي”، من أجل استئناف حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز بشكل آمن وطبيعي.

وقال يي: “ستبذل الصين مزيداً من الجهود لتخفيف التوترات وإنهاء النزاع، وستواصل دعم محادثات السلام، وستؤدي دوراً أكبر في استعادة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط”.

وتتأثر الصين بشكل مباشر بوقف الملاحة في المضيق، إذ إن أكثر من نصف وارداتها من النفط الخام المنقول بحراً يأتي من الشرق الأوسط، ويمر معظمها عبره، وفق شركة “كيبلر” للتحليل.