طائرات مدنية بين الصواريخ والطائرات المسيرة.. كيف يُدار المجال الجوي في زمن الحرب؟

لندن-سانا

تواجه حركة الطيران المدني في الشرق الأوسط تحديات غير مسبوقة مع استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، وما نتج عنها من اضطراب واسع في الأجواء الممتدة فوق إيران والخليج العربي.

وفي ظل هذا المشهد المعقد، يعمل مراقبو الحركة الجوية على توجيه طائرات الركاب عبر ممرات أكثر أماناً، رغم ازدحامها بالطائرات المسيرة والصواريخ التي تحلّق منذ أكثر من أسبوعين.

المراقبون الجويون يتقاسمون المسؤولية

ووفقاً لموقع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، يتقاسم المراقبون الجويون مسؤولية إدارة المجال الجوي عبر تقسيمه إلى قطاعات محددة، بحيث يتولى كل مراقب متابعة الطائرات الداخلة والخارجة من منطقته والتنسيق المستمر مع زملائه، موضحاً أنه في الظروف الطبيعية يمكن لمراقب واحد متابعة نحو ست طائرات في آن واحد، لكن هذا العدد يتضاعف خلال الحروب، ما يستدعي زيادة عدد المراقبين في الفترات الأكثر ازدحاماً.

وأشار إلى أنه عندما تُغلق الأجواء بشكل مفاجئ أو تصبح شديدة الازدحام، يتواصل المراقبون مع الطيارين لتحديد وجهاتهم، وكميات الوقود المتاحة، والمطارات القادرة على استقبال نوع الطائرة، كما يتعين عليهم ضمان الفصل الآمن بين الطائرات أفقياً ورأسياً، وخصوصاً أن الطائرات الكبيرة تُحدث اضطراباً هوائياً قد يؤثر على الطائرات الأصغر، ما يستدعي منحها مسافات أوسع أو تغيير مسارها بالكامل.

وصرح أحد المراقبين لموقع “بي بي سي” أن الإغلاقات المفاجئة نادرة، إذ تخطط شركات الطيران مسبقاً لتجنب مناطق الخطر، سواء بسبب الطقس أو النزاعات، مؤكداً أن الطيارين والمراقبين يلتزمون بإجراءات دقيقة للحفاظ على انسيابية الحركة الجوية ومنع تحول الازدحام إلى فوضى، كما يحمل الطيارون كميات إضافية من الوقود تحسباً للعودة أو تغيير المسار نحو مطارات أبعد.

طائرات تتجنب التحليق فوق المنطقة

ويقول مراقب آخر: إن قدرة الدماغ على التركيز المكثف لا تتجاوز 20 إلى 30 دقيقة، ما يجعل نوبات العمل الحالية مرهقة للغاية في ظل الضغط الهائل وحجم الحركة المتزايد.

وتُظهر بيانات “فلايت رادار 24” أن شركات الطيران باتت تتجنب التحليق فوق دول معينة في المنطقة، بينما سارعت شركات أخرى إلى إلغاء أو تحويل رحلاتها حفاظاً على سلامة الركاب والأطقم، وتشير “يوروكنترول” إلى أن المجال الجوي للشرق الأوسط شهد العام الماضي مرور نحو 1400 رحلة يومياً من وإلى أوروبا.

وباتت مناطق الصراع عبئاً متزايداً على شركات الطيران من حيث التكلفة والمخاطر، وقد تجلى ذلك مؤخراً في حادث تحطم طائرة أمريكية للتزود بالوقود في غرب العراق، ما أدى إلى مقتل طاقمها المكوّن من ستة أفراد، رغم تأكيد القيادة المركزية الأمريكية أن الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك