ترامب يعلن استمرار حصار الموانئ الإيرانية في حال عدم التوصل إلى اتفاق

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة عن استمرار حصار الموانئ الإيرانية في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع طهران، مشيراً إلى احتمال عدم تمديد وقف إطلاق النار بعد انتهاء مدته الأربعاء المقبل.

ونقلت فرانس برس عن ترامب قوله للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية مساء أمس: “ربما لن أمدد وقف إطلاق النار، لكن الحصار سيظل قائماً”.

وعن فرص التوصل إلى اتفاق، أعرب ترامب عن تفاؤله قائلاً: “أعتقد أن ذلك سيحدث”.

وأضاف الرئيس الأمريكي: إنه “تلقينا أخباراً جيدة، ويبدو أن الأمور تسير على ما يرام في ‌الشرق ⁠الأوسط مع إيران”.

وفي سياق متصل، أشار ترامب إلى أن إيران لن تفرض رسوماً على السفن العابرة لمضيق هرمز، وهو مطلب كانت طهران قد طرحته خلال جولات تفاوضية سابقة.

كما كشف، في منشور عبر منصة “تروث سوشال”، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ أبدى ارتياحه لإعادة فتح المضيق، لافتاً إلى أن القمة المرتقبة بينهما في بكين خلال أيار المقبل “قد تكون مميزة وربما تاريخية”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس الجمعة فتح مضيق هرمز بالكامل، موضحاً أن الحرب في إيران ستنتهي قريباً.