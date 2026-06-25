الأمم المتحدة: فنزويلا تحتاج جهداً جماعياً هائلاً بعد الزلزال المدمر

جنيف-سانا‏

أعلنت وكالات أممية عن استعدادها لتقديم المساعدة ودعم الاستجابة لفنزويلا بعد تقييم الاحتياجات، ‏وذلك في أعقاب الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد بفارق زمني لم يتجاوز دقيقة واحدة، وأسفر ‏عن مقتل 164 شخصاً وإصابة ألف آخرين.‏

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن مسؤول العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة ومنسق الإغاثة في ‏حالات الطوارئ توم فليتشر قوله في بيان: “نحن معبؤون بالكامل لدعم سكان فنزويلا وستتطلب ‏الأيام المقبلة جهداً جماعياً هائلاً من أجل دعم الاستجابة التي تقودها الحكومة ومساعدة المجتمعات ‏المتضررة”.‏

وأوضح فليتشر أن “مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ” أوتشا” ينسق نشر فرق البحث ‏والإنقاذ إضافة إلى فريق للتدخل السريع لتعزيز طواقم “أوتشا”.

وتابع فليتشر: “نقوم حالياً بتقييم الاحتياجات بشكل عاجل، حيث يعمل فريقنا في فنزويلا مع ‏السلطات لتحديد الأولويات”، محذراً من أنه “حتى قبل هذه الزلازل، كان هناك نحو 8 ملايين ‏شخص في فنزويلا بحاجة إلى مساعدات إنسانية”.

وأكد أن الكارثة تهدد بمفاقمة هشاشة قائمة أصلاً، وأن الدعم الدولي المستدام للمنظمات الإنسانية ‏العاملة ميدانياً أساسي وضروري.

من جهته، أعرب المدير التنفيذي بالإنابة لبرنامج الأغذية العالمي كارل سكاو عن تضامنه مع ‏الشعب الفنزويلي، وأكد في منشور على منصة إكس أن “البرنامج مستعد لتقديم المساعدة ودعم ‏جهود الاستجابة للوصول بسرعة إلى المجتمعات المتضررة”.‏

في السياق، قالت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة: إن “المنظمة تعمل حالياً مع الشركاء لتقييم ‏الاحتياجات ودعم المتضررين، حيث يعد الدعم الدولي السريع أمراً بالغ الأهمية للاستجابة لهذه ‏الأزمة”.‏

وأكد المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن “المكتب على أهبة الاستعداد لدعم ‏جهود الاستجابة السريعة أينما دعت الحاجة”.‏

كما أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح عن “تضامنه مع جميع ‏المتضررين، “وقال: إن “المفوضية تؤكد استعدادها لدعم جهود الاستجابة بالتنسيق مع السلطات ‏والشركاء”.‏

وارتفع عدد ضحايا الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا إلى 164 قتيلاً على الأقل وألف جريح ‏ومن المرجح أن يكون هناك أشخاص لا يزالون عالقين تحت الأنقاض.‏

ووفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بلغت قوة الزلزال الأول 7.2 درجات على مقياس ريختر، ‏وكان مركزه بالقرب من مدينة “سان فيليبي” التي يقطنها نحو 220 ألف نسمة، أما الزلزال الثاني ‏فقد سُجلت قوته عند 7.5 درجات، وتشير التقارير إلى أنه أقوى زلزال يضرب البلاد منذ أكثر من ‌‏125 عاماً.‏