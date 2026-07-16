48 أسرة تغادر مخيمات جرابلس عائدة إلى مناطقها الأصلية في حلب وحمص

photo 2026 07 16 23 25 24 48 أسرة تغادر مخيمات جرابلس عائدة إلى مناطقها الأصلية في حلب وحمص

جرابلس-سانا

عادت 48 أسرة، تضم 235 فرداً، أمس الأربعاء، طوعاً من سبعة مخيمات في منطقة جرابلس بمحافظة حلب إلى مناطقها الأصلية في محافظتي حلب وحمص، ضمن الجهود المبذولة لتيسير العودة الطوعية وتعزيز الاستقرار في المجتمعات المحلية.

وأوضحت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس، أن فرقها رافقت القافلة برعاية مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حلب، وبالتنسيق مع إدارة منطقة جرابلس، وبالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومنظمة مزن الخير، والهلال الأحمر العربي السوري.

وقدمت فرق الدفاع المدني السوري في الوزارة الخدمات الطبية والإسعافات الأولية للعائدين، ولا سيما لكبار السن، في نقطة انطلاق القافلة، ورافقتها حتى وصولها.

وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية سوريا بلا مخيمات، وإنهاء ملف النزوح الداخلي وتعزيز الاستقرار في المجتمعات المحلية، من خلال تنفيذ المرسوم رقم (59) لعام 2026 الذي يتضمن تأهيل البنى التحتية في المناطق المتضررة، وتهيئة الظروف الملائمة لعودة الأهالي إلى مناطقهم الأصلية.

استعدادات فرق الدفاع المدني عند قرية حميمة لاستقبال العائلات التي ستخرج من دير حافر ومسكنة
المصالح العقارية تبدأ مقابلات العاملين المفصولين بسبب مواقفهم الثورية
دفعة من الكتب المدرسية تصل إلى منبج بريف حلب لضمان انتظام العملية التعليمية
إضاءة شجرة ومغارة الميلاد في قرية القنية بريف إدلب الغربي بمشاركة من الأهالي والزوار
دخول صهريجين من المحروقات إلى السويداء
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك