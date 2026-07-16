الجزائر وألمانيا تطلقان إعلاناً مشتركاً لتعميق الشراكة الاستراتيجية

الجزائر-سانا

أصدرت الجزائر وألمانيا اليوم الخميس إعلاناً مشتركاً لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات، وذلك خلال زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى العاصمة الألمانية برلين، وإجرائه مباحثات مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن الإعلان المشترك تضمّن أجندة استراتيجية للشراكة الثنائية تهدف إلى تعميق التعاون السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والتجاري، مع التأكيد على الأهمية الاستراتيجية لمشروع ممر الهيدروجين الجنوبي المصنّف ضمن مشروعات البوابة العالمية وطريق الطاقة الأوروبي، بوصفه مشروعاً يعزّز شراكة مستدامة وطويلة الأمد بين البلدين.

وأشار الإعلان إلى اتفاق الجانبين على تفعيل أعمال اللجنة الاقتصادية الجزائرية الألمانية المشتركة، واستحداث مجلس أعمال ثنائي ليكون منصة للحوار والتواصل بين مجتمعي الأعمال، بما يسهم في توسيع الاستثمارات وتعزيز التبادل التجاري والشراكات الاقتصادية.

وأكد الطرفان حرصهما على تطوير التعاون في مجالات الدفاع، ومكافحة الإرهاب، والأمن السيبراني، والتصدي للتضليل الإعلامي، إلى جانب تعزيز الشراكة في القطاعات الصناعية والتكنولوجية ذات الاهتمام المشترك.

كما شدد الجانبان على أهمية توسيع التعاون الأكاديمي والبحثي، ودعم برامج المنح الدراسية، وتعزيز التعاون الثقافي والعلمي، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التقارب بين البلدين.

وكان الرئيس الجزائري بدأ أمس الأربعاء زيارة رسمية إلى ألمانيا، تلبية لدعوة من الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، بهدف بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.