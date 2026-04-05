الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى وكنيسة القيامة لليوم الـ 37 على التوالي

الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى وكنيسة القيامة لليوم الـ 37 على التوالي
وفا

القدس المحتلةسانا

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المسجد الأقصى وكنيسة القيامة لليوم الـ 37 على التوالي، في تصعيد خطير وانتهاك صارخ لحرية العبادة تحت ذريعة “حالة الطوارئ”، والأوضاع الأمنية.

وقالت وكالة وفا الفلسطينية: إن قوات الاحتلال انتشرت بأعداد كبيرة في شوارع مدينة القدس، وخاصة بالقرب من البلدة القديمة وأبوابها، حيث منعت إقامة الصلوات المقابلة للأسوار، وقامت بملاحقة المصلين، وسط محاولات لتعزيز سيطرتها على المسجد الأقصى.

وخلال فترة عيد الفصح العبري، التي بدأت في الـ 2 من نيسان الجاري وتستمر حتى الـ 9 من الشهر نفسه، حرضت جماعات الهيكل المزعوم على اقتحام المسجد الأقصى والدعوة لـ “ذبح القرابين” داخله، في خطوة استفزازية تضاف إلى سلسلة من الانتهاكات التي يعاني منها الفلسطينيون.

ومنذ عام 1967، يواصل الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المسجد الأقصى بشكل دوري، ما حال دون دخول المصلين إلى ساحاته وأروقته، وهذه السياسات التصعيدية تهدد بتغيير الواقع التاريخي في القدس، وتكثيف محاولات الاحتلال لطمس هويتها العربية والإسلامية.

عون: انسحاب إسرائيل ووقف اعتداءاتها شرط لتمكين الدولة اللبنانية من ممارسة سيادتها
البحرين: التعايش السلمي هو الأساس في إرساء السلام العالمي
اليابان تدعو مواطنيها في الصين إلى الحذر وسط توترات بين البلدين
الإغاثة الطبية بغزة: آلاف المحاصرين في الخيام وتضرر نقاط طبية بسبب السيول
انفجار مصنع كيماويات بالأرجنتين يخلّف إصابات وأبخرة سامة
