باكستان تحثّ الولايات المتحدة وإيران على استئناف المحادثات

إسلام آباد-سانا

دعت باكستان، اليوم الخميس، الولايات المتحدة وإيران إلى إنهاء العنف واستئناف المفاوضات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الموقعة الشهر الماضي بوساطة إسلام آباد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية” طاهر أندرابي” قوله للصحفيين: “على الرغم من أن تنفيذ مذكرة التفاهم يواجه صعوبات، فإن باكستان ستواصل تشجيع جميع الأطراف على إنهاء العنف واستئناف المناقشات الفنية وفقاً لأحكام المذكرة”.

وأعرب أندرابي عن أمله في عودة الأوضاع إلى طبيعتها سريعاً في مضيق هرمز، مؤكداً أهمية ضمان سلامة الملاحة البحرية وأمنها وحريتها في كل الأوقات.

ولفت المتحدث الباكستاني إلى وجود “حاجة ملحة” لمعالجة الوضع الذي يؤثر سلباً على “إمدادات الطاقة العالمية” فضلاً عن “التجارة والأمن الغذائي”، وقال: “تعاني دول عديدة، وخصوصاً دول الجنوب، من التداعيات السلبية للوضع في مضيق هرمز”.

واستأنفت إيران والولايات المتحدة الضربات المتبادلة بينهما في 7 تموز الجاري بعد هجمات استهدفت سفناً في الخليج.

وقوّضت هذه الهجمات مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في منتصف حزيران، والتي كان يُفترض أن تنهي الأعمال العدائية، وأغلقت إيران مضيق هرمز مجدداً نهاية الأسبوع الماضي، فيما فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب من جديد الحصار على الموانئ الإيرانية.