الصحة اللبنانية تعلن مقتل 1021 جراء الغارات الإسرائيلية منذ 2 آذار

بيروت-سانا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الجمعة ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الجاري إلى 1021 قتيلاً و2641 جريحاً.

ونقلت الوكالة اللبنانية للإعلام عن الوزارة قولها في بيان: إن الساعات الأربع والعشرين الأخيرة شهدت مقتل 20 شخصاً وإصابة 57 بجروح جراء الغارات الإسرائيلية.

وصعّدت إسرائيل اعتداءاتها على لبنان إثر استهداف ميليشيا حزب الله مواقع في إسرائيل حيث تشن غارات يومية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع، بينما تتوغل قواتها براً في الجنوب عبر محاور عدة.