رئيس الإمارات ورئيس الوزراء الكندي يبحثان تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط

أبو ظبي-سانا

بحث الرئيس الاماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، هاتفياً اليوم الأربعاء، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام فيها.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن الجانبين استعرضا مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، ولا سيما في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.



ونوه الرئيس الإماراتي ورئيس الوزراء الكندي، بإنهاء المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين في زمن قياسي، مؤكدين أن ذلك يعكس حرصهما على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع من التعاون الاقتصادي والاستثماري.



وكانت الإمارات وكندا أعلنتا الشهر الماضي اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين بنجاح، لتكون الأسرع إنجازاً ضمن 38 اتفاقية توصلت إليها الإمارات تحت مظلة برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تم إطلاقه عام 2021.