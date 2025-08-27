الصليب الأحمر يشدد على حماية المرافق الطبية والصحفيين في غزة

جنيف-سانا

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الغارات الإسرائيلية على المنشآت الطبية في قطاع غزة “أمر غير مقبول”، لما تسببه من ضحايا وتدمير للمرافق الحيوية التي يحتاجها المرضى.

وقالت اللجنة في بيان: إن “تضرّر منشأة صحية مثل مجمع ناصر الطبي في غارة ومقتل وإصابة أفراد من الطواقم الطبية والصحفيين والمرضى أمر غير مقبول، مشيرةً إلى أن المجمع هو أحد آخر المستشفيات الرئيسية التي لا تزال تعمل في جنوب غزة.

ودعا البيان إلى “وجوب احترام وحماية المرافق الطبية والصحفيين وفق ما ينصّ عليه القانون الدولي الإنساني، وإلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة لدعم عملهم وضمان سلامتهم”.

ويأتي هذا البيان تعقيباً على المجزرة الدموية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بشن غارتين متتاليتين على مجمع ناصر الطبي، آخر المستشفيات الرئيسية العاملة في جنوب قطاع غزة، أمس الأول، وأسفرت عن ارتقاء 22 فلسطينياً، بينهم طواقم صحفية وطبية، ودفاع مدني، وسط حرب الإبادة الجماعية المتواصلة منذ نحو 23 شهراً.