ترامب والزيدي يبحثان في واشنطن العلاقات الأمريكية العراقية والتعاون الاقتصادي

واشنطن-سانا

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توسيع التعاون الاقتصادي ومشاركة الشركات الأمريكية في مشاريع التنمية في العراق، وخاصة في قطاع الطاقة والنفط.



وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي في بيان نشر على موقعه الرسمي، أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء وجهات النظر والمقاربات المتعلقة بالتعاون الأمني والاستخباري، وتعزيز العمل المشترك بهدف تحقيق الاستقرار في المنطقة.



وأكد الزيدي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي عقب المباحثات، أن زيارته إلى واشنطن تأتي للإعلان عن شراكة استراتيجية وبناء علاقات اقتصادية متينة، وقال: إنه مع إنهاء الوجود العسكري الأمريكي في العراق ضمن التحالف الدولي، حيث يتطلع العراق إلى تفعيل الشراكة الاقتصادية عبر الاستثمارات والشركات، لافتاً إلى أن العلاقات المجتمعية والاقتصادية هي الأساس الداعم للعلاقات بين البلدين.



وأوضح الزيدي أن بلاده تواجه تحديات اقتصادية وتكنولوجية تتطلب شراكات استراتيجية تسهم في دعم الخطط التنموية، معلناً أن الشركات الأمريكية ستدخل إلى السوق العراقي.



وفي الشأن الأمني الداخلي، أكد رئيس الوزراء العراقي أن القوات الأمنية قادرة على حماية الأراضي العراقية، وأنه لا حاجة لوجود أي فصائل مسلحة بعد الثلاثين من أيلول المقبل، مشيراً إلى أنه تم تسلّم أسلحة كثيرة من بعض الفصائل، وأن الحكومة ستتعاون مع من يتحول منها للعمل السياسي.



من جانبه، أعرب الرئيس الأمريكي عن دعم بلاده لخطوات الحكومة العراقية في تعزيز الاستقرار الداخلي والنهوض بالواقع الاقتصادي، لافتاً إلى الأهمية الكبرى التي يمثلها العراق في مجالات الطاقة والاقتصاد الإقليمي والدولي.