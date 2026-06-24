غوتيريش يدعو لفرض ضرائب على أرباح أكبر 8 شركات للوقود الأحفوري

نيويورك-سانا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأربعاء الحكومات إلى فرض ضرائب على أكبر 8 شركات للوقود الأحفوري بعدما حققت أرباحاً إضافية خلال العام الجاري.

وقال غوتيريش في تدوينة على منصة “إكس” إن “أكبر 8 شركات للوقود الأحفوري حققت أرباحاً إضافية بلغت 6.5 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2026”.

وأضاف غوتيريش: “أحث الحكومات على فرض ضرائب على هذه الأرباح الاستثنائية، وتخصيص العائدات لدعم الأسر والمجتمعات الأكثر احتياجاً، وتسريع التحول إلى طاقة نظيفة وبأسعار معقولة”.

وكان غوتيريش أكد أمس أن الحرب في الشرق الأوسط أطلقت صدمة طاقة عالمية انعكست على استقرار أسواق الطاقة ورفعت من حدة المخاوف الاقتصادية عالمياً.

ووفقاً لتقرير صدر عن الأمم المتحدة في نيسان الماضي فإن الأزمات المتصاعدة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية كشفت عن هشاشة عميقة في بنية الاقتصاد العالمي، ناجمة عن الارتهان للوقود الأحفوري الذي تتركز مصادره ومسارات نقله في مناطق تشهد صراعات مزمنة مشدداً على أن الانتقال إلى الطاقة المتجددة ضرورة إستراتيجية لضمان السيادة الوطنية وأمن الطاقة.