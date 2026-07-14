الاتحاد الأوروبي يؤكد رفضه أي ضغوط تمس استقلالية المحكمة الجنائية الدولية

بروكسل-سانا

أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، عن رفضه القاطع لأي تهديدات أو ضغوط تُمارس ضد المحكمة الجنائية الدولية، مجدداً التزامه الراسخ بمنظومة العدالة الجنائية الدولية.

ونقلت “فرانس برس” عن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنور العنوني قوله في معرض رده على التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: إن “الاعتداءات أو التهديدات الموجهة ضد قضاة المحكمة أو عائلاتهم أو المتعاونين معها أمر غير مقبول بتاتاً”.

وجاء هذا الموقف الرسمي على لسان المتحدث باسم المفوضية بعد وصف روبيو تحركات المحكمة الجنائية الدولية بأنها تشكل تحدياً يمس السيادة الأمريكية، محذراً من أن بقاء الولايات المتحدة دون رد قد يعرض مسؤوليها لمساءلة قانونية أمام هيئات قضائية أجنبية.

وتأتي هذه التطورات في ظل توتر ملحوظ بين الإدارة الأمريكية والمحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها على خلفية إجراءات عقابية اتخذتها واشنطن، وشملت فرض عقوبات على عدد من أعضاء المحكمة، بما في ذلك المدعي العام، وذلك في إطار رد فعل على التحقيقات التي تجريها المحكمة فيما يتعلق بجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي ومذكرات التوقيف التي أصدرتها بحق رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو عام 2024.

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية رفضت في كانون الأول عام 2025 استئنافاً آخر قدمته إسرائيل لوقف التحقيق بالجرائم التي ارتكبتها في قطاع غزة خلال عامي 2024 و2025، مؤكدةً بذلك استمرار الإجراءات القضائية، بما يشمل التحقيقات ومذكرات التوقيف الصادرة.