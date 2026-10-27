مؤسسة حقوقية يمنية: مقتل 107 من النساء والأطفال في اعتداءات ميليشيا الحوثي في تعز

عدن-سانا
وثّقت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية، مقتل 107 من النساء والأطفال، بينهم 23 امرأة و84 طفلاً وطفلة، جراء اعتداءات ميليشيا الحوثي في محافظة تعز، خلال الفترة من 1 آب إلى 15 الشهر الجاري.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن المؤسسة قولها في تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء، بعنوان “وجع الأمهات”: إنه تم “تسجيل 1321 حالة اقتحام للمنازل، وتهجير 4860 شخصاً، بينهم 1650 امرأة و3210 أطفال، فضلاً عن 221630 نازحاً، غالبيتهم من النساء والأطفال، و32 طفلاً تعرّضوا للتجنيد الإجباري، و1,056 حالة من الجرائم والانتهاكات المتعلقة بالخدمات الصحية، إلى جانب وجود 246,110 أطفال خارج مؤسسات التعليم.
وأكدت المؤسسة أن استمرار هذه الانتهاكات، وما خلفته من قتلى ومهجّرين ونازحين وأطفال محرومين من التعليم والرعاية الصحية، يستوجب اتخاذ إجراءات دولية جادة للمساءلة والمحاسبة، وإنصاف الضحايا، ووضع حد للإفلات من العقاب.
وطالبت المؤسسة بوقف الاعتداءات ورفع الحصار والقيود التي تعيق حركة المدنيين ونقل الغذاء والماء والدواء والوصول إلى الخدمات الأساسية في تعز، وحمّلت ميليشيا الحوثي المسؤولية عن هذه الانتهاكات، وطالبت بإجراء تحقيقات مستقلة وفعّالة، ومساءلة كل من أمر بهذه الجرائم أو نفّذها أو ساهم فيها.
كما دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والآليات الدولية المعنية، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين في تعز.
وكانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية ذكرت في بيان نشرته أمس، أن اعتداءات ميليشيا الحوثي في مدينة تعز والمناطق المحيطة بها، أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 250 مدنياً، جراء قصف المنازل والأعيان المدنية، والقنص، واستهداف سيارات الإسعاف.