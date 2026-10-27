مؤسسة حقوقية يمنية: مقتل 107 من النساء والأطفال في اعتداءات ميليشيا الحوثي في تعز

عدن-سانا‏

وثّقت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية، مقتل 107 من النساء والأطفال، بينهم 23 امرأة ‏و84 طفلاً وطفلة، جراء اعتداءات ميليشيا الحوثي في محافظة تعز، خلال الفترة من ‌‏1 آب إلى 15 الشهر الجاري. ‏

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن المؤسسة قولها في تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء، ‏بعنوان “وجع الأمهات”: إنه تم “تسجيل 1321 حالة اقتحام للمنازل، وتهجير 4860 ‏شخصاً، بينهم 1650 امرأة و3210 أطفال، فضلاً عن 221630 نازحاً، غالبيتهم ‏من النساء والأطفال، و32 طفلاً تعرّضوا للتجنيد الإجباري، و1,056 حالة من ‏الجرائم والانتهاكات المتعلقة بالخدمات الصحية، إلى جانب وجود 246,110 أطفال ‏خارج مؤسسات التعليم.‏

وأكدت المؤسسة أن استمرار هذه الانتهاكات، وما خلفته من قتلى ومهجّرين ونازحين ‏وأطفال محرومين من التعليم والرعاية الصحية، يستوجب اتخاذ إجراءات دولية جادة ‏للمساءلة والمحاسبة، وإنصاف الضحايا، ووضع حد للإفلات من العقاب.‏

وطالبت المؤسسة بوقف الاعتداءات ورفع الحصار والقيود التي تعيق حركة المدنيين ‏ونقل الغذاء والماء والدواء والوصول إلى الخدمات الأساسية في تعز، وحمّلت ميليشيا ‏الحوثي المسؤولية عن هذه الانتهاكات، وطالبت بإجراء تحقيقات مستقلة وفعّالة، ‏ومساءلة كل من أمر بهذه الجرائم أو نفّذها أو ساهم فيها.‏

كما دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والآليات الدولية ‏المعنية، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الانتهاكات المرتكبة بحق ‏المدنيين في تعز.‏

وكانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية ذكرت في بيان نشرته أمس، أن اعتداءات ميليشيا ‏الحوثي في مدينة تعز والمناطق المحيطة بها، أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من ‌‏250 مدنياً، جراء قصف المنازل والأعيان المدنية، والقنص، واستهداف سيارات ‏الإسعاف.‏