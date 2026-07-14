القضاء البحريني يحكم بالمؤبد على ثلاثة متهمين بتخابرهم مع إيران لتنفيذ أعمال عدائية

المنامة-سانا

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن المؤبد على ثلاثة متهمين في قضيتين منفصلتين، بعد إدانتهم بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني.

وأوضحت النيابة العامة البحرينية في بيان على موقعها، أن المحكمة أدانت المتهمين بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني ومن يعملون لمصلحته، بقصد معاونته في تنفيذ أعمال عدائية وإرهابية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها.

وبحسب البيان، تعود القضية الأولى إلى قيام أحد المتهمين، المطلوب أمنياً والهارب خارج البحرين، بتجنيد المتهم الثاني داخل البلاد لتزويده بمعلومات لأماكن حيوية في المملكة بغرض استهدافها.

أما القضية الثانية فتتعلق بقيام متهم بالتواصل مع حساب إلكتروني يدار من قبل الحرس الثوري الإيراني، وتزويده بمقاطع فيديو وصور ومعلومات وإحداثيات تخص مواقع ومنشآت حيوية داخل البحرين، بهدف استهدافها.

وأضاف البيان: إن التحقيقات خلصت إلى أن المعلومات التي قدمها المتهمون استُخدمت في الاعتداءات التي استهدفت عدداً من المنشآت والمرافق الحيوية في المملكة، الأمر الذي شكل تهديداً لأمن البلاد واستقرارها.

وأكدت النيابة العامة البحرينية أن جريمة التخابر مع دولة أجنبية معادية تُعد من أخطر الجرائم التي تمس بالأمن الوطني، مشددة على مواصلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في مثل هذه الجرائم.

وتواصل إيران شنَّ اعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول إقليمية وعربية عدة، ما أوقع عدداً من الضحايا، وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية.