بخارى الأوزبكية تستضيف المؤتمر السنوي لشبكة اليونسكو للمدن المبدعة عام 2027

دمشق-سانا

تستضيف مدينة بخارى الأوزبكية المؤتمر السنوي لشبكة اليونسكو للمدن المبدعة عام 2027، في خطوة تسلط الضوء على مكانتها الثقافية والحرفية، ودور التراث والإبداع في دعم التنمية المستدامة وتعزيز التبادل الثقافي بين المدن.

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) عبر موقعها الرسمي أول أمس، اختيار بخارى لاستضافة المؤتمر، بالتزامن مع اليوم العالمي للمدن في 31 تشرين الأول، مشيرةً إلى أن المدينة انضمت إلى شبكة المدن المبدعة عام 2023 ضمن مجال الحرف والفنون الشعبية.

ويجمع المؤتمر ممثلين عن المدن الأعضاء، ومسؤولين وخبراء وممارسين في القطاعات الثقافية والإبداعية، لمناقشة سبل تبادل الخبرات والموارد، وتعزيز دور الثقافة في تنمية المجتمعات المحلية ودعم الاقتصادات الإبداعية، إلى جانب بحث فرص التعاون والشراكات بين المدن.

وتقع بخارى على طريق الحرير التاريخي، وتُعد من المراكز الثقافية البارزة في آسيا الوسطى، وتشتهر بتراثها المعماري وتقاليدها العريقة في الحرف اليدوية، التي لا تزال حاضرة في هويتها الثقافية وحياة سكانها واقتصادها المحلي.

وتعمل المدينة على صون المهارات الحرفية ونقلها إلى الأجيال الجديدة، ودعم الحرفيين المحليين، وتعزيز التعاون مع مؤسسات التصميم والمدارس والمنظمات المحلية، كما يشكل بينالي بخارى للفن المعاصر أحد مظاهر التفاعل بين التراث والإبداع الحديث، من خلال الجمع بين الفنون والتكنولوجيا والتبادل الثقافي.

وتأسست شبكة اليونسكو للمدن المبدعة عام 2004 بهدف تعزيز التعاون بين المدن التي تعتمد الإبداع عاملاً أساسياً في التنمية الحضرية المستدامة، وتضم حالياً 408 مدن تعمل على إدماج الصناعات الثقافية والإبداعية في خططها التنموية، وتستضيف مدينة الصويرة المغربية المؤتمر السنوي للشبكة لعام 2026، بين 25 و27 تشرين الثاني، تحت عنوان «الابتكار الثقافي من أجل التنمية الحضرية المستدامة المتكاملة».