الهجرة الدولية: الجفاف تسبب في نزوح عشرات الآلاف في الصومال منذ بداية العام

جنيف-سانا

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الجمعة، أن موجات الجفاف المتفاقمة في الصومال تسببت منذ بداية العام في نزوح نحو 62 ألف شخص ضمن خمس مقاطعات، محذّرة من أن العدد الإجمالي للنازحين قد يرتفع ليصل إلى مئات الآلاف.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المنظمة قولها: إن ثلاثة من كل أربعة نازحين جدد في المقاطعات الخمس المشمولة بالمسح وهي (بيدوة ودينيلي وكهدا ودينسور ودولو) اضطروا إلى مغادرة مناطقهم بسبب الجفاف، في وقت تتزايد فيه مستويات الجوع نتيجة تلف المحاصيل ونقص المياه وانهيار سبل العيش.

وأوضح كبير منسقي البرامج في المنظمة الدولية للهجرة في الصومال، برايان كيلي، أن التقديرات تشير إلى أن “العدد الإجمالي للنازحين في أنحاء البلاد سيبلغ حوالي 300 ألف شخص”، معتبراً أن الوضع الحالي “قاتم للغاية”، إذ يؤدي الجفاف في المناطق الأكثر تضرراً إلى تلف المحاصيل ونفوق الماشية ونقص حاد في المياه، ما يجبر العائلات على النزوح بحثاً عن المساعدة.

وأضاف كيلي: إن كثيراً من النازحين يتجهون نحو المناطق الحضرية ومراكز النزوح المكتظة أصلاً، حيث يبقى الوصول إلى المأوى والمياه والخدمات الأساسية محدوداً.

وكان خبراء تابعون للأمم المتحدة قد حذّروا في نهاية شباط الماضي من أن عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في الصومال تضاعف تقريباً خلال العام الماضي ليصل إلى 6.5 ملايين شخص.

وقال كيلي: إن هذا يعني أن “واحداً من كل ثلاثة أشخاص تقريباً في البلاد يواجه مستويات عالية من الجوع”، مشيراً إلى أن أكثر من 1.8 مليون طفل مهددون بسوء التغذية الحاد خلال هذا العام.

كما حذّر من أن وكالات الأمم المتحدة وشركاءها لم يتلقوا سوى 14% فقط من التمويل المطلوب للاستجابة الإنسانية في الصومال، موضحاً أن المنظمة الدولية للهجرة استكملت مؤخراً تقييماً للاحتياجات الأكثر إلحاحاً، وخلص إلى ضرورة توفير 10 ملايين دولار “لإنقاذ الأرواح وضمان الحد الأدنى من الكرامة للفئات الأكثر ضعفاً”.

وتشهد الصومال منذ سنوات موجات جفاف متكررة تُعد من الأسوأ في العقود الأخيرة، ما أدى إلى نقص حاد في الغذاء والمياه ونفوق أعداد كبيرة من الماشية وتسبب في نزوح جماعي لملايين السكان.