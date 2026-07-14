بكين تدعو واشنطن وطهران إلى ضبط النفس والحفاظ على وقف إطلاق ‏النار

بكين-سانا ‏

أعربت الصين اليوم الثلاثاء، عن قلقها إزاء تجدد المواجهات العسكرية في ‏منطقة الخليج، داعيةً الأطراف المعنية إلى ضبط النفس، وإعادة المرور الآمن ‏إلى مضيق هرمز.‏

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن المتحدث باسم وزارة الخارجية ‏الصينية لين جيان قوله في مؤتمر صحفي: إن”إعادة حركة العبور الطبيعية ‏والآمنة عبر المضيق في أقرب وقت ممكن تمثل تطلعاً مشتركاً للمجتمع ‏الدولي”.‏

وأضاف: إن الصين تحث الأطراف المعنية على ضبط النفس والحفاظ على ‏وقف إطلاق النار الذي تحقق بجهود “مضنية”. ‏

وتواصلت، اليوم الثلاثاء، المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، ‏لليوم الثالث توالياً، مع اتساع نطاق العمليات لتشمل مزيداً من الأهداف في ‏المنطقة.‏

وقال الجيش الأمريكي: إن قواته أكملت موجة جديدة من الضربات ضد ‏إيران، في مهمة نجح خلالها بضرب أهداف ⁠عسكرية في أنحاء إيران، بينما ‏أعلنت الإمارات فجر اليوم تعرض الناقلتين الوطنيتين “ممباسا” و”الباهية” ‏لهجوم بصاروخين جوالين إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز، ما ‏أسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم من الجنسية الهندية وإصابة ثمانية آخرين.‏

وأخطر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، الكونغرس ‏باستئناف الأعمال القتالية ضد إيران، في رسالة ترى إدارته أنها تفتح نافذة ‏جديدة مدتها 60 يوماً لاستخدام القوة العسكرية في المنطقة دون موافقة ‏الكونغرس.‏