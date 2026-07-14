بكين تدعو واشنطن وطهران إلى ضبط النفس والحفاظ على وقف إطلاق ‏النار

بكين-سانا
أعربت الصين اليوم الثلاثاء، عن قلقها إزاء تجدد المواجهات العسكرية في منطقة الخليج، داعيةً الأطراف المعنية إلى ضبط النفس، وإعادة المرور الآمن إلى مضيق هرمز.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان قوله في مؤتمر صحفي: إن”إعادة حركة العبور الطبيعية والآمنة عبر المضيق في أقرب وقت ممكن تمثل تطلعاً مشتركاً للمجتمع الدولي”.
وأضاف: إن الصين تحث الأطراف المعنية على ضبط النفس والحفاظ على وقف إطلاق النار الذي تحقق بجهود “مضنية”.
وتواصلت، اليوم الثلاثاء، المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، لليوم الثالث توالياً، مع اتساع نطاق العمليات لتشمل مزيداً من الأهداف في المنطقة.
وقال الجيش الأمريكي: إن قواته أكملت موجة جديدة من الضربات ضد إيران، في مهمة نجح خلالها بضرب أهداف عسكرية في أنحاء إيران، بينما أعلنت الإمارات فجر اليوم تعرض الناقلتين الوطنيتين “ممباسا” و”الباهية” لهجوم بصاروخين جوالين إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم من الجنسية الهندية وإصابة ثمانية آخرين.
وأخطر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، الكونغرس باستئناف الأعمال القتالية ضد إيران، في رسالة ترى إدارته أنها تفتح نافذة جديدة مدتها 60 يوماً لاستخدام القوة العسكرية في المنطقة دون موافقة الكونغرس.