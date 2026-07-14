وفد من وزارة الزراعة السودانية يطلع على التجارب البحثية والحراجية في ريف دمشق

IMG 20260714 212746 580 وفد من وزارة الزراعة السودانية يطلع على التجارب البحثية والحراجية في ريف دمشق

ريف دمشق-سانا

أجرى وفد من وزارة الزراعة والري السودانية، في إطار زيارته الرسمية إلى سوريا، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية برفقة معاون وزير الزراعة تمام الحمود وعدد من المديرين المركزيين في الوزارة، شملت الموقع الحراجي في جبل النبي هابيل ومحطة سرغايا للبحوث العلمية الزراعية في ريف دمشق، وذلك للاطلاع على التجارب البحثية والحراجية في البلد.

IMG 20260714 212747 150 وفد من وزارة الزراعة السودانية يطلع على التجارب البحثية والحراجية في ريف دمشق

واستمع الوفد خلال الجولة إلى شرح حول الأشجار الحراجية المزروعة في الموقع، وفي مقدمتها أشجار الأرز، والتنوع النباتي الذي تتميز به المنطقة، كما اطلع في محطة سرغايا على تاريخ تأسيسها واختصاصاتها، وأبرز أصناف الأشجار المثمرة التي استنبطتها المحطة واعتمدت ونشرت زراعتها، إضافة إلى ميزاتها الإنتاجية.

وأكد معاون وزير الزراعة الحمود أن الجولة تشكل فرصة لتعزيز التعاون الزراعي بين سوريا والسودان، وتبادل الخبرات، والاطلاع على تنوع البيئات الزراعية السورية وما توفره من ميزات تنافسية للمنتجات الزراعية في مجالي التسويق والتصدير، مشيراً إلى أهمية توسيع التعاون البحثي، ولا سيما في مجالات الري والغابات والتنمية والثروة الحيوانية.

IMG 20260714 212747 263 وفد من وزارة الزراعة السودانية يطلع على التجارب البحثية والحراجية في ريف دمشق

ونوهت وكيل وزارة الزراعة والري السودانية فاطمة محمد أحمد رحمة بالدور الذي يضطلع به المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد” في تعزيز التعاون والتكامل الزراعي العربي، ولا سيما في مجالات البحث العلمي ونقل الخبرات، مؤكدة أن زيارة الوفد إلى سوريا تسهم في توثيق التعاون وتطوير الشراكة بين البلدين.

وشارك في الجولة وفد من مركز “أكساد” ضم عدداً من مديري الإدارات والخبراء، وذلك في إطار تعزيز التعاون الزراعي السوري السوداني، وتوسيع مجالات العمل المشترك في البحث العلمي وتبادل الخبرات.

IMG 20260714 212746 548 وفد من وزارة الزراعة السودانية يطلع على التجارب البحثية والحراجية في ريف دمشق
IMG 20260714 212747 151 وفد من وزارة الزراعة السودانية يطلع على التجارب البحثية والحراجية في ريف دمشق
IMG 20260714 212747 383 وفد من وزارة الزراعة السودانية يطلع على التجارب البحثية والحراجية في ريف دمشق

انقطاع الكهرباء عن المنطقة الشمالية بسبب عطل فني في محطة حلب الحرارية
وزير الداخلية يزور حمص وطرطوس واللاذقية ويؤكد الحرص على حفظ الأمن وحرية التعبير
العميد عاتكة: الانفجار في المزة 86 ناجم عن عبوة ناسفة استهدفت أحد عناصر الأمن الداخلي
نقل حلب تعود بمقر رقمي حديث
وزارة الزراعة تعمل على تخفيف أضرار الحرائق والتغيرات المناخية في سوريا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك