وفد من وزارة الزراعة السودانية يطلع على التجارب البحثية والحراجية في ريف دمشق

ريف دمشق-سانا

أجرى وفد من وزارة الزراعة والري السودانية، في إطار زيارته الرسمية إلى سوريا، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية برفقة معاون وزير الزراعة تمام الحمود وعدد من المديرين المركزيين في الوزارة، شملت الموقع الحراجي في جبل النبي هابيل ومحطة سرغايا للبحوث العلمية الزراعية في ريف دمشق، وذلك للاطلاع على التجارب البحثية والحراجية في البلد.

واستمع الوفد خلال الجولة إلى شرح حول الأشجار الحراجية المزروعة في الموقع، وفي مقدمتها أشجار الأرز، والتنوع النباتي الذي تتميز به المنطقة، كما اطلع في محطة سرغايا على تاريخ تأسيسها واختصاصاتها، وأبرز أصناف الأشجار المثمرة التي استنبطتها المحطة واعتمدت ونشرت زراعتها، إضافة إلى ميزاتها الإنتاجية.

وأكد معاون وزير الزراعة الحمود أن الجولة تشكل فرصة لتعزيز التعاون الزراعي بين سوريا والسودان، وتبادل الخبرات، والاطلاع على تنوع البيئات الزراعية السورية وما توفره من ميزات تنافسية للمنتجات الزراعية في مجالي التسويق والتصدير، مشيراً إلى أهمية توسيع التعاون البحثي، ولا سيما في مجالات الري والغابات والتنمية والثروة الحيوانية.

ونوهت وكيل وزارة الزراعة والري السودانية فاطمة محمد أحمد رحمة بالدور الذي يضطلع به المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد” في تعزيز التعاون والتكامل الزراعي العربي، ولا سيما في مجالات البحث العلمي ونقل الخبرات، مؤكدة أن زيارة الوفد إلى سوريا تسهم في توثيق التعاون وتطوير الشراكة بين البلدين.

وشارك في الجولة وفد من مركز “أكساد” ضم عدداً من مديري الإدارات والخبراء، وذلك في إطار تعزيز التعاون الزراعي السوري السوداني، وتوسيع مجالات العمل المشترك في البحث العلمي وتبادل الخبرات.