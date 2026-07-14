قطر والكويت تدينان الاعتداء الإيراني على ناقلتي نفط إماراتيتين في مضيق هرمز

الدوحة-الكويت-سانا

أدانت قطر والكويت اليوم الثلاثاء الاعتداء الإيراني على ناقلتي نفط إماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز، وأكدتا ضرورة وقف هذه الأعمال التصعيدية التي تضر بأمن المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان: إن هذا الاعتداء يشكل انتهاكاً خطيراً لسلامة الملاحة الدولية، وتهديداً مباشراً لأمن إمدادات الطاقة العالمية، وخرقاً واضحاً وصريحاً لقواعد القانون الدولي.

وأكدت الوزارة أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة، ويقوّض الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين.

وجددت مطالبتها إيران بالوقف الفوري لأي ممارسات تمس أمن المنطقة، والكف عن تعريض أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية للخطر، والالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم (2817)، واتخاذ إجراءات عاجلة تحول دون تكرار مثل هذه الاعتداءات.

بدورها قالت وزارة الخارجية الكويتية: إن الاعتداء الإيراني يمثّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817، وتهديداً لأمن وسلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية.

وشددت الوزارة على ضرورة الوقف الفوري للأعمال التصعيدية والالتزام بأحكام القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة.

وكانت الإمارات أعلنت أمس، أن صواريخ ‌‏كروز إيرانية استهدفت ناقلتي النفط “مومباسا” و”الباهية” في الممر الملاحي ‌‏الجنوبي لمضيق هرمز، ضمن المياه العمانية ما أسفر عن ‏مقتل أحد أفراد ‏طاقم الناقلة “ممباسا” من الجنسية الهندية، وإصابة 8 آخرين( 6 من ‏الجنسية ‏الهندية، و2 من الجنسية الأوكرانية).‏