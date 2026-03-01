مقتل شخص وإصابة 11 آخرين باستهداف إيراني لمطاري أبو ظبي ودبي

أبو ظبي-سانا

لقي شخص مصرعه وأصيب 11 آخرون بجروح؛ جراء استهداف مطاري أبو ظبي وزايد الدوليين بطائرات إيرانية مسيرة، بالتزامن مع اعتراض طائرات أخرى فوق مناطق متفرقة في الإمارات.

وذكرت إدارة مطار زايد الدولي في بيان اليوم الأحد، أن “الجهات المختصة في أبو ظبي تتعامل مع حادثة استهداف المطار بطائرة مسيرة، أسفرت عن حالة وفاة واحدة من الجنسية الآسيوية وإصابة 7 أشخاص بجروح”، داعية إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم تداول الشائعات.

وفي دبي، أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي إصابة 4 أشخاص جراء حادث وقع في مطار دبي الدولي، مشيراً إلى أن فرق الاستجابة الطارئة قدمت الإسعافات اللازمة للمصابين فور تفعيل بروتوكولات التنسيق مع الجهات المختصة.

وفي سياق متصل، أشارت السلطات المختصة إلى اعتراض طائرة مسيرة تسببت شظاياها بنشوب حريق محدود في الواجهة الخارجية لفندق “برج العرب”، حيث تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة عليه دون وقوع إصابات.

كما كشفت السلطات ذاتها، أن شظايا ناجمة عن عمليات الاعتراض الجوي تسببت بحريق آخر في أحد أرصفة ميناء “جبل علي”، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء باشرت بالتعامل مع الحريق للسيطرة عليه.

وتأتي هذه الحوادث تزامناً مع تعرض عدد من الدول العربية وهي الإمارات والسعودية وقطر والكويت والبحرين والأردن أمس السبت، إلى اعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيرة من قبل إيران، ما أثار موجة من التنديد ضدها، وجاء ذلك في أعقاب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي عليها.