البحرين تُدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة

المنامة-سانا

جددت وزارة الخارجية البحرينية اليوم الثلاثاء، إدانتها لاستمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها ودول المنطقة، مؤكدةً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتهديداً مباشراً لحياة المدنيين وأمن المنطقة.

ونقلت الوكالة البحرينية عن الوزارة قولها: إن الاعتداءات غير مبررة، وتعد جرائم سافرة تتنافى مع مبادئ القانون الدولي والتعاليم الدينية السمحة، وكل القيم والأعراف الإنسانية والأخلاقية.

وأكدت الوزارة أن استمرار هذه الاعتداءات، يعكس نهجاً تصعيدياً خطيراً، وإصراراً على زعزعة الاستقرار وانتهاك مبادئ حسن الجوار، ومخالفة المواثيق الدولية وقواعد القانون الدولي، استناداً إلى مزاعم واهية سبق أن نفتها البحرين والدول الشقيقة بشكل قاطع، في ظل دعوتها الدائمة الى الحوار والدبلوماسية سبيلاً لتحقيق السلام والاستقرار الدائم.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي، إلى اتخاذ موقف حازم، وإجراءات عاجلة لوقف هذه الاعتداءات وردعها ومنع تكرارها، وتعزيز التعاون الدولي لضمان حماية الملاحة الجوية والبحرية الدولية، واستمرار تدفق الطاقة والحركة التجارية عبر مضيق هرمز، وصون الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وشددت الخارجية البحرينية على احتفاظ المملكة بحقها المشروع في الدفاع عن سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها، مؤكدةً تضامن المملكة الكامل مع الدول الشقيقة والصديقة المتضررة، ودعمها لكل الإجراءات التي تكفل حماية سيادتها وأمنها واستقرارها.

وتواصل إيران شنَّ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة بينها البحرين، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، حيث يأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة بعد الهجمات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران منذ الـ 28 من الشهر الماضي.