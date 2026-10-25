الشيباني يصل إلى المنامة لبحث تعزيز العلاقات السورية ‏البحرينية

المنامة-سانا

وصل وزير الخارجية والمغتربين أسعد ‏حسن الشيباني، اليوم ‏الأحد، إلى العاصمة البحرينية المنامة،‏ ‏وكان في استقباله لدى ‏وصوله إلى المطار وزير ‏الخارجية البحريني عبد اللطيف بن ‏راشد الزياني.‏

وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية ‌‏والمغتربين لـ سانا، أن الشيباني سيبحث خلال الزيارة سبل تعزيز ‏العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.‏

وكان الوزير الشيباني التقى الخميس الماضي، نائب رئيس ‌‏الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن ‏الصفدي، في مدينة العقبة، وبحث معه العلاقات الثنائية ‏بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات.‏