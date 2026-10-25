الشيباني يصل إلى المنامة لبحث تعزيز العلاقات السورية ‏البحرينية

المنامة-سانا
وصل وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، اليوم الأحد، إلى العاصمة البحرينية المنامة، وكان في استقباله لدى وصوله إلى المطار وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني.
وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية والمغتربين لـ سانا، أن الشيباني سيبحث خلال الزيارة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
وكان الوزير الشيباني التقى الخميس الماضي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، في مدينة العقبة، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات.