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الشيباني يصل إلى المنامة لبحث تعزيز العلاقات السورية ‏البحرينية

IMG 20261025 WA0089 الشيباني يصل إلى المنامة لبحث تعزيز العلاقات السورية ‏البحرينية
وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني يصل إلى المنامة وفي استقباله وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن ‏راشد الزياني-المنامة-سانا

المنامة-سانا

وصل وزير الخارجية والمغتربين أسعد ‏حسن الشيباني، اليوم ‏الأحد، إلى العاصمة البحرينية المنامة،‏ ‏وكان في استقباله لدى ‏وصوله إلى المطار وزير ‏الخارجية البحريني عبد اللطيف بن ‏راشد الزياني.‏

وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية ‌‏والمغتربين لـ سانا، أن الشيباني سيبحث خلال الزيارة سبل تعزيز ‏العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.‏

وكان الوزير الشيباني التقى الخميس الماضي، نائب رئيس ‌‏الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن ‏الصفدي، في مدينة العقبة، وبحث معه العلاقات الثنائية ‏بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات.‏

IMG 20261025 WA0073 الشيباني يصل إلى المنامة لبحث تعزيز العلاقات السورية ‏البحرينية
IMG 20261025 WA0082 الشيباني يصل إلى المنامة لبحث تعزيز العلاقات السورية ‏البحرينية
IMG 20261025 WA0090 الشيباني يصل إلى المنامة لبحث تعزيز العلاقات السورية ‏البحرينية
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