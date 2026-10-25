قطر وتركيا تبحثان خفض التوتر وتعزيز الاستقرار الإقليمي

الدوحة-سانا

أكدت دولة قطر دعمها لجميع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى ضمان حرية الملاحة البحرية، والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق سلاماً مستداماً في المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم الأحد على منصة “إكس”، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بحثا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتأتي هذه المباحثات في ظل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التوترات الإقليمية، والحفاظ على أمن الملاحة البحرية، ودفع المساعي الرامية إلى التوصل إلى تفاهمات تضمن الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.