الدفاع الجوي الإماراتي يتعامل مع صواريخ ومسيرات إيرانية

أبو ظبي-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم السبت، أن منظومات دفاعها الجوية تعاملت مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

وأكدت الوزارة في بيان نشرته على منصة إكس، أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من البلاد هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ الباليستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة.

كما نفذت الدفاعات الجوية الإماراتية عملية اعتراض فوق مطار دبي، مؤكدةً عدم تعرضه لأي حادث.

وقالت حكومة دبي: تعاملت الجهات المختصة في دبي مع حادثٍ محدود نتيجة سقوط شظية ناجمة عن عملية اعتراض ناجحة للدفاعات الجوية، دون تسجيل أي إصابات، مؤكدةً أنه لا صحة لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حالياً بشأن تعرض مطار دبي الدولي لأي حادث.

وتأتي هذه الاعتداءات الإيرانية على دولة الامارات وغيرها من دول المنطقة، في إطار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي دخلت أسبوعها الثاني.