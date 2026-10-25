إلغاء سباق جائزة أستراليا الكبرى للدراجات النارية بسبب ‏الأمطار

كانبيرا-سانا
أُلغي سباق جائزة أستراليا الكبرى للدراجات النارية الذي كان مقرراً اليوم الأحد على حلبة فيليب آيلاند بسبب الأحوال الجوية السائدة التي فرضتها الأمطار.
وذكر الموقع الرسمي لبطولة العالم للدراجات النارية، أن قرار الإلغاء جاء بسبب انخفاض مستوى الرؤية ما أثر على إمكانية تشغيل المروحية الطبية المخصصة لحالات الطوارئ.
وسبق القرار إلغاء سباقي فئتي “موتو 2” و”موتو 3″، فيما تأجل انطلاق السباق الرئيس لفئة “موتو جي بي” لمدة ساعتين قبل أن يُعلن إلغاؤه نهائياً مع الاكتفاء بلفتين شرفيتين للدراجين خلف سيارة الأمان لتحية الجماهير الحاضرة.
ويشكل هذا الإلغاء نهاية غير متوقعة لسباقات الجائزة الكبرى على حلبة فيليب آيلاند، التي تُعد من الحلبات المحببة لدى جماهير البطولة مع انتقال منافسات جائزة أستراليا الكبرى إلى شوارع أديليد اعتباراً من العام المقبل.