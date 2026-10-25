إلغاء سباق جائزة أستراليا الكبرى للدراجات النارية بسبب ‏الأمطار

كانبيرا-سانا

أُلغي سباق جائزة أستراليا الكبرى للدراجات النارية الذي كان ‏مقرراً اليوم الأحد على حلبة فيليب آيلاند بسبب الأحوال ‏الجوية السائدة التي فرضتها الأمطار.‏

وذكر الموقع الرسمي لبطولة العالم للدراجات النارية، أن قرار ‏الإلغاء جاء بسبب انخفاض مستوى الرؤية ما أثر على إمكانية ‏تشغيل المروحية الطبية المخصصة لحالات الطوارئ.‏

وسبق القرار إلغاء سباقي فئتي “موتو 2” و”موتو 3″، فيما ‏تأجل انطلاق السباق الرئيس لفئة “موتو جي بي” لمدة ‏ساعتين قبل أن يُعلن إلغاؤه نهائياً مع الاكتفاء بلفتين شرفيتين ‏للدراجين خلف سيارة الأمان لتحية الجماهير الحاضرة.‏

ويشكل هذا الإلغاء نهاية غير متوقعة لسباقات الجائزة الكبرى ‏على حلبة فيليب آيلاند، التي تُعد من الحلبات المحببة لدى ‏جماهير البطولة مع انتقال منافسات جائزة أستراليا الكبرى ‏إلى شوارع أديليد اعتباراً من العام المقبل.‏